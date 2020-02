JACS7: Lanzamiento del SUV con capacidad para 7 pasajeros desde u$s 35.770

JAC Motors comienza el año 2020 con un lanzamiento en Argentina que se suma al portfolio de productos JACS2, JACS3, JACS5, JACT6 y JACX200 que fueron presentados hace un año; se trata del JACS7 un SUV con lujo, tecnología y con capacidad para 7 pasajeros.



DISEÑO JACS7

El nuevo SUV que lanza JAC Motors tiene líneas modernas destacándose su frente se destaca su parrilla hexagonal que ya es característica de la marca china, flanqueada a ambos lados por unas ópticas que disponen de luz diurna de led.

Su lateral impresiona por sus llantas de 18 pulgadas que calzan neumáticos en medida 235/60-18 y barras cromadas que recorren el largo del techo. Mide 4,79 m de largo; 1,9 m de ancho, 1,76 m de alto y una distancia entre ejes de 2,75 m.. En la parte trasera la deportividad viene marcada por un spoiler que se ubica por sobre la luneta y luces con tecnología led.

En el interior, su distancia entre ejes permite buena habitabilidad y la posibilidad de albergar a 7 pasajeros.





VERSIONES JACS7:

El nuevo SUV está disponible con dos niveles de equipamiento: Luxury e Intelligent



EQUIPAMIENTO DE CONFORT JACS7

El JACS7 llega al mercado con una importante dotación de sistemas y elementos de seguridad: es así que esta equipado con: ESP-Control de estabilidad; HBA-Asistente hidráulico de frenada; HAC-Sistema de asistencia al arranque en pendiente; HDC-Sistema de asistencia de descenso en pendiente; AEB-Sistema automático de frenado de emergencia; LDW- Alerta de salida de carril, FCW-Alerta de colisión frontal; BSM-Monitoreo de punto ciego; IMMO-Inmovilizador del motor; TPMS-Control de presión de neumáticos; EBD-Distribución electrónica de frenado; Airbags Laterales delanteros y de cortina; Cinturones de seguridad de tres puntos inerciales; Ganchos ISOFIX; Función cornering light; Sensores de estacionamiento delanteros y traseros; Cámara de retroceso.y Cámara de estacionamiento 360 grados.

Otros componentes destacados son el tablero de instrumentos LED de 12,3 pulgadas con tres configuraciones, la pantalla táctil de 10 pulgadas; Auto Hold y climatizador bi-zona con salida trasera. En el caso de la versión Intelligent, agrega cámara de estacionamiento 360°, espejos exteriores con “Tilt Down”, techo panorámico eléctrico y cargador inalámbrico de celular.



MOTOR Y CAJA JACS7

El SUV se encuentra equipado con un impulsor de 2.0 L que cumple las normativas medioambientales Euro 5, que eroga una potencia de 196 CV, acoplado a una caja DCT doble embrague de 6 velocidades Sport/Secuencial y el modo/función ECO que mejora el rendimiento del combustible.



GARANTÍA JACS7:

El nuevo SUV JACS7 cuenta con una garantía de 7 años o 150.000 kilómetros.



PRECIO Y BONIFICACIONES JACS7:

En paralelo al lanzamiento, la automotriz también presenta su propio canal digital de ventas, el JAC STORE (store.jacargentina.com.ar), que además de mejorar la experiencia del usuario y facilitar el acceso al vehículo, permitirá adquirir el JACS7 a un precio promocional de US$ 35.770, con una bonificación de más de US$ 5.000 para el JACS7 2.0 6 DCT LUXURY, y a US$ 41.318, con bonificación de más de US$6.000 para el JACS7 2.0 6 DCT INTELLIGENT.



FICHA TÉCNICA JACS7:

Características técnicas y equipamiento JACS7 Luxury e Intelligent

La Gerente de Marketing y Comunicaciones de JAC MOTORS Argentina, Ximena Castellani, consideró que el lanzamiento expresa «la evolución del SUV, con un vehículo de sobresalientes ventajas competitivas que llega para afianzarse como la propuesta premium de la marca«; mientras surge «otra de las grandes novedades de la empresa, el JAC STORE, un e-commerce que tiene como fin atender y satisfacer los requerimientos del consumidor de manera personalizada. Hoy en día las decisiones de compra están basadas, en más de un 60%, en el análisis y relevamiento de información que obtienen los usuarios a través de herramientas y medios digitales. El comportamiento de los usuarios es, en realidad, lo que nos ha dado el indicio de diseñar este nuevo canal digital, a la par del lanzamiento«.



PRÓXIMOS LANZAMIENTOS JAC MOTORS

Este no será el único lanzamiento de la marca también durante este 2020 se sumarán modelos para pasajeros, comerciales y del campo de la electromovilidad, entre ellos: el SUV JACS4; un camión de carga de 5 toneladas, el JACN5; la nueva generación de pick ups con la JACT8; la van SUNRAY y el eléctrico iEV7S.



FUENTE (https://www.16valvulas.com.ar/)