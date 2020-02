En busca de… Rubén Tolosa, escritor

LP - ¿Cuáles fueron las fuentes más importantes para obtener información?

R.T. - En principio todo lo relacionado con lo bibliográfico, diarios, publicaciones periódicas, revistas, las entrevistas, encuentros; y fundamentalmente la propia participación de Ramón Ayala y su esposa María Teresa, quienes pusieron a disposición valiosos antecedentes y documentos inéditos, que enriquecieron el contenido del libro. Además la permanente predisposición de ellos alentando el desarrollo del trabajo, como así también destacamos la participación de innumerables artistas, comunicadores sociales, intelectuales y cercanos conocedores de la trayectoria y obra de Ramón Ayala, quienes brindaron la colaboración con sus aportes intelectuales, algo que está reflejado en los “Agradecimientos”. El “Prólogo” fue escrito por una de las máximas referentes académicas del folklore nacional, la profesora doctora Olga Fernández Latour de Botas, y el “Prefacio” por la profesora Angélica Adorni. En la apertura de la edición figuran Notas de adhesión de instituciones representativas: (AADI) Asociación Argentina de Intérpretes, (SADAIC) Sociedad Argentina de Autores y Compositores, (ANF) Academia Nacional del Folklore, SADE filial Misiones, Subsecretaría de Cultura de Misiones, Festival de la Música del Litoral, Posadas, Misiones.

LP - De todo el profuso contenido que reunió. ¿Qué aspectos destaca como más relevantes?

R.T. - Cada uno de los capítulos desarrollados sobre la creación de Ramón Ayala, confieren relevantes momentos de su inspiración ligado a lo más noble del espíritu humano, presentes en la concepción de sus obras en el armonioso contenido de su música, el valor poético de sus mensajes, la síncopa en su ritmo gualambao, la consistencia de su representatividad misionera desde la integral vertiente de la Triple frontera, conjunción guaranítica, afro, lusitana portuguesa. Desde sus pinturas los relieves creativos de su impresionismo paisajístico, que él define como “Expresionismo”, Sus ediciones literarias -unas diez-, con su última obra consumada “Las trincheras ardientes del Paraguay; Canto popular sobre la guerra grande”, expresando en versos la metáfora interpretativa de la Guerra de la Triple Alianza, influencias que le vienen de su atávico origen familiar ligado a este acontecer épico.

LP - ¿Qué importancia le asigna a la figura de Ramón Ayala?

R.T. - Su obra es representativa de un momento floreciente de la cultura folklórica nacional, de lo más encumbrado que se dio en nuestra historia, por la dimensión, originalidad, coherencia, y fidelidad multifacética de su obra única -musical, poética, instrumental, rítmica, literaria, pictórica-, que vibra inspirada desde su tierra misionera. Integral lucidez de lo excelso de nuestra identidad cultural, proveniente de la vertiente ancestral de nuestra sociedad. Sus obras musicales recorren el mundo, siendo las que más se han llegado a grabar, no solo en el ámbito nacional sino internacionalmente, entre ellas “El cosechero” uno de los temas que mayor cantidad de ediciones registra en el mundo, en más de noventa países, en diferentes continentes e idiomas, y con distintos arreglos e intérpretes.

LP - La entrega incluye un disco compacto. ¿Cómo se relaciona con el libro?

R.T. - El libro “Mensajero de la tierra roja; Ramón Ayala El mensú”, está acompañado por separado con el disco compacto “Ramón del guarán”, pieza ilustrativa complementaria con una nueva visión interpretativa de los mensajes poéticos musicales de Ramón Ayala, con arreglos musicales propios, con el acompañamiento de instrumentos acústicos coincidentes con el origen de los temas, donde el arpa, el acordeón, la guitarra, percusión, flauta traversa, violín, violoncello, y otros instrumentos tradicionales del litoral están presentes. Son dieciocho temas musicales, por primera vez declamando en casi la totalidad está presente Ramón Ayala, con la apropiada inflexión de su voz recita contenidos de sus mensajes, sumándose alentando la edición. La interpretación vocal de la mayoría de los temas está a cargo de Rubén Tolosa, sumándose Victoria y Laura Tolosa Franceschini, y Luiz Carlos Borges. La edición del disco tiene incorporado un folleto gráfico a colores en veinticuatro páginas, con muestras del “Expresionismo” de la obra pictórica de Ramón Ayala, exposición a manera de un catálogo de imágenes en óleo, insertos como fondo ilustrativo, junto a las letras del cancionero acompañadas con los tonos cifrados para su acompañamiento. Esto completa la descripción del contenido de esta edición de libro y disco sobre la obra artística de Ramón Ayala.

LP - ¿Qué repertorio tiene el mismo?

R.T. - El subtítulo del disco aclara “entre canciones, gualambao, galopa, rasguido doble y chamamé”, alguno de los ritmos que integran la edición. La selección de los temas intenta reflejar desde lo musical el contenido previo desarrollado en el trabajo bibliográfico. En el mismo figuran temas inéditos de Ramón Ayala, como “Lágrima sobre el piano” canción guaraní dedicado a su amigo el recordado Oscar Cardozo Ocampo, y “Abeja blanca zumbas” canción con letra de Pablo Neruda, además del “Poema 20” canción guarania con este poeta universal. Otras versiones inéditas en su homenaje, como “Neike Ramón” polca con letra de Carlos Molinero y música de Carlos Bergesio; “Ramón del guarán” gualambao con letra de Bosquín Ortega y música de Rubén Tolosa, dando título a la edición del mismo, y “Río infinito” rasguido doble notable obra del reconocido precursor “gaúcho” del sur brasilero, Luiz Carlos Borges, músico, compositor, cantor y acordeonista, quien desde su admiración le dedicó este tema a Ramón Ayala. El disco incluye en su apertura “Comandante Guazurarí” gualambao, reviviendo un testimonio del sentimiento argentino poco recordado, sobre el valor defensivo desplegado desde el litoral en la emancipación argentina, heroísmo nativo cuya historia está reseñada en el libro, a quien Ramón Ayala le brinda su reconocimiento. En la continuidad la creación de Ramón Ayala en colaboración con su hermano Vicente Cidade de “Canción del Iguazú”, dedicado a las Cataratas del Iguazú, versión en ritmo de galopa, acompañado en la primera parte del tema con una fusión síncopa propia que llamamos chaqueñero. El tema “Posadas del ayer” vals emotiva remembranza; y otras obras en el ritmo gualambao: “El gualambao”, “Canto al río Uruguay”, “Alma de lapacho”, “Amanecer en Misiones”, “Lluvia arada”. Completando con los tradicionales: “El mensú” galopa, “Mi pequeño amor” canción guaraní con el acompañamiento y dúos de Victoria y Laura Tolosa Franceschini; “El cachapecero” canción misionera interpretado por Victoria Tolosa; “La calandria” chamamé música de Isaco Abitbol y letra de Ramón Ayala.

LP - ¿Cómo se distribuirán ambos ejemplares?

R.T. - La obra tuvo su primera presentación, en la ciudad de Posadas. coincidente con el “Festival Nacional del Litoral” el pasado 17 de noviembre de 2019, simultáneamente se distribuyeron ejemplares para su venta a través de la organización “Misiones on line”, también se pueden adquirir en librerías de la ciudad de Buenos Aires, en la editorial Dunken, en Librería Contexto de Resistencia y Corrientes, y por “Mercado libre”. Está previsto su presentación en la CABA, coincidente en adhesión al cumpleaños de Ramón Ayala, en el próximo mes de marzo, y en el interior del país.

LP - Una anécdota surgida mientras preparaba esta edición.

R.T. - En la conclusión del trabajo, surgieron datos y referencias que Ramón desconocía, algo de lo que más le sorprendió fue el concepto que Pablo Neruda tenía de él, con quien al comienzo de su relación en la década del ´60, mantuvo algunos intercambios y esto está detallado en el anecdotario del libro. Ramón llegó a musicalizar tres poemas de Pablo Neruda: el “Poema 20”, “Abeja blanca zumbas”, estos dos temas están incluidos en el disco “Ramón del Guarán” que acompaña el libro y “A ti te amo”. Transcurrido el tiempo, Neruda en una entrevista realizada por una periodista argentina en su patria chilena, ante una de las preguntas surgió el tema de la poesía con contenido social, a lo que Neruda respondió: “¿Cómo?... usted viene de Argentina para hacerme esta pregunta y allí tienen al máximo exponente poético, quien brindara piezas magistrales con poemario con contenido social, éste se llama Ramón Ayala”. Esto Ramón recién se enteró días antes de la edición final del libro, lo cual lo sorprendió felizmente, tomando en consideración de quien provenía semejante elogio. Esto se suma a lo expresado en una oportunidad por Atahualpa Yupanqui, cuando le preguntaron sobre su predilección entre los autores de música folklórica nacional, respondiendo: “sin lugar a dudas las obras de Aníbal Sampayo y Ramón Ayala”.

LP - ¿Cuándo y cómo lo conoció a Ramón?

R.T. - A mediados del ‘80 escuchando Radio Nacional, Ramón ya había regresado de su largo viaje por Europa y Oriente, andaba siempre de gira y recaló un día en un programa de esta radio, donde lo entrevistaron y cantó uno de sus emblemáticos temas en ritmo de gualambao, el estilo, el tema, la letra y la armonía de la obra renovaron mi interés, acentuando la inquietud por profundizar el conocimiento sobre su obra, no dejando sitio por donde él anduviera para ir a su encuentro y escucharlo. Lo llegué a conocer algunos años después, en el ´90, frente a un teatro en la Capital Federal esperando adquirir una entrada para asistir a una actuación de Raúl Barboza, allí acompañado de su esposa María Teresa estaba Ramón Ayala, me acerqué presentándome y comentando el interés por su obra, esto nos acercó. Luego como trabajaba cerca del lugar donde él vivía, siempre había motivos para compartir un café, e intercambiar sobre su frondosa obra que él siempre estaba dispuesto a hacerla conocer. Allí descubría el fascinante mundo de su rica y vital vida creativa, encuentros que en cada uno de ellos recogía evidencias fundamentales para el desarrollo de la obra que ya había iniciado. Al lugar donde yo trabajaba -era Director de una Biblioteca- se acercaba frecuentemente Ramón a consultar libros de historia y estaba finalizando su obra “Las trincheras ardientes del Paraguay”, este acercamiento y la relación familiar y de amistad de María Teresa con mi esposa, acentuó nuestro aprecio contribuyendo a que me abrieran las puertas de su vida y el apoyo total a la iniciativa de esta obra. Ellos nutrieron de informaciones inéditas al trabajo y me dieron los perfiles para acentuar la interpretación y comprensión de los mensajes que encierran su sentimiento, esto ayudó al desarrollo de los contenidos, jesuíticos, Guazurarí, Triple frontera, emblema misionero, todo recibido desde las motivaciones de Ramón Ayala, tratando de ser como autor un fiel intérprete de lo vivenciado en el largo transcurrir de su rica vida creativa.

LP - Algo más que desee agregar.

R.T. - Aspirar que el contenido y el esfuerzo volcado en esta obra queden atrapado en el sentimiento de los lectores, Cada uno trae arraigado la nostalgia de su tiempo, y en esta obra se encuentra expresado el propio de Ramón Ayala, desde el compromiso de vida como un acto de servicio, como dejaron entrever en sus enseñanzas los Jesuitas. El agradecimiento a todos aquellos que apoyaron el trabajo y brindaron su colaboración para llevar a feliz término esta obra, que es la primera que refleja de manera integral y actualizada, el quehacer artístico creativo de Ramón Ayala, debiendo aclarar conceptualmente que la obra se trata de una “biografía autorizada” cuyos contenidos están fielmente ligados a la realidad vivida y avalada por el artista.

por Raúl Vigini

[email protected]