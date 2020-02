Dichos del ministro Sain crearon polémica nacional

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, acusó ayer de "vestirse de inteligentes" y "militar la mediocridad" a los dirigentes que lo criticaron por un chiste que realizó en una entrevista televisiva sobre la ola de violencia en la ciudad de Rosario, que generó un fuerte repudiohacia su figura."Vine a descansar a Buenos Aires porque si me quedo allá me cagan a tiros", fue la humorada de Saín al finalizar una entrevista televisiva en la que analizó la situación de violencia que vive la provincia, donde hubo 43 homicidios solo en Rosario en lo que va del año.El comentario le valió fuertes críticas al ministro tanto por parte de la dirigencia política de Santa Fe como de agrupaciones de la sociedad civil, por lo que el ministro del gobierno santafesino salió a responder a través de las redes sociales."Hay personas y dirigentes santafesinos que creen que lo que digo es joda y no es serio. Son los que siempre han puesto la basura abajo de la alfombra que hoy se empieza a ver. No han corrido riesgos personales porque pactaron con la mafia policial y política", sostuvo Saín.El ministro señaló que "los que se visten de inteligentes pero militan la mediocridad no quieren discutir el contenido de la entrevista con Crónica TV porque no están a la altura" y afirmó: "Hay gente que no quiere ver a la mafia que estuvo tantos años oculta a la sombra del Estado, protegida por la complicidad y la desidia de policías, jueces, fiscales y políticos".La Asociación Civil de Vecinos Familiares y Víctimas de la Inseguridad emitió un comunicado en el que manifestó su "repudio a tan desubicado comentario en tono humorístico, siendo que en dos meses reportamos más de cuarenta muertos y un sinfín de hechos de inseguridad, balaceras, lejos pero muy lejos de un posible futuro de paz y orden".Además, el diputado nacional de Juntos por el Cambio y referente del PRO en Santa Fe Federico Angelini calificó como "una vergüenza" el comentario de Saín.