Policía provincial usaría "boleadoras modernas"

El secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Germán Montenegro, confirmó que la Policía de Santa Fe evalúa incorporar armas no letales como la denominada "Bola Wrap", más conocidas como “boleadoras modernas”, cuyo funcionamiento fue viralizado ayer en videos difundidos en redes sociales.Según consignó La Capital de Rosario, Montenegro señaló que “se trata de un dispositivo de letalidad atenuada, como se denomina actualmente a este armamento, que le permite al policía escalar el uso de la violencia en situaciones particulares”.Además aclaró que no sólo se planifica sumar las “boleadoras” sin también “varios tipos de armas, letales y no letales, ayer se hizo una presentación de algunas de las alternativas, pero desde el ministerio y la policía estamos evaluando un amplio espectro de armamento a los efecto de mejorar el equipamiento de las fuerzas de seguridad”, comentó el funcionario en declaraciones al programa “Zysman 830”, que se emite por radio La Ocho.“El policía -continuó Montenegro- anda en la calle con un arma de fuego, una pistola, y esto acota relativamente la cantidad de dispositivos que tiene para enfrentar situaciones conflictivas”, explicó el funcionario, y agregó: “esto lo único que hace, eventualmente, si la situación lo amerita, [tener] una herramienta más para escalar el uso de la fuerza”.“Eso se da en el marco de la aprobación de un protocolo del uso de armas que recientemente fue firmado por el ministro [de Seguridad, Marcelo Sain] que fija los criterios de uso de la fuerza en el marco de la policía”, agregó.Asimismo, afirmó que estas armas de letalidad atenuada permiten evitar los daños a terceros y a sí mismo y dio como ejemplo el caso de un arrebato en una zona comercial, en el que este tipo de herramientas son muy útiles para inmovilizar a una persona. “Dan un mayor espectro de utilización de su armamento”, insistió.“Con esto no se va a equipar a una brigada táctica que va a ir a detener a un sicario, cada arma se usa en función de la situación táctica que se va a enfrentar el personal policial”, advirtió Montenegro, en respuesta a las críticas que recibió el nuevo armamento probado en medio de la ola de crímenes violentos que se registró en la provincia este año.