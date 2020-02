Pool party: furor en Mar del Plata

BUENOS AIRES, 22 (NA). - La modalidad de las "pool party, fiesta en la pileta, se impuso en la costa en un sector muy importante de jóvenes, que prefieren esa forma de diversión antes que estar al borde del mar o en un boliche durante la madrugada.Mar del Plata es la ciudad de la costa argentina con mayor cantidad de playas, todas de diferentes características, tanto desde lo geográfico como de la gente que concurre: algunas son más familiares y otras más de jóvenes.La tradición de estar cerca de la costa, con la reposera y la sombrilla se modificó para un sector importante, que prefiere la zona del mar para caminar y opta por hacer base en balnearios con piletas.En los últimos años, con el apoyo de marcas de cervezas y de automóviles, principalmente, comenzaron a imponerse entre los jóvenes las "pool party".La movida comenzó en las playas del sur, se trasladó a Punta Mogotes y luego se extendió por muchos balnearios de la "Ciudad Feliz"."Las pool party se imponen porque es una forma que tiene de festejar algunos grupos de jóvenes que no buscan una carpa, no buscan una sombrilla, no tienen hijos y solo tienen ganan de divertirse al lado del mar pero sin arena", le dijo a NA Augusto Di Giovanni, dueño del Balneario 12 de Punta Mogotes, donde hasta fin de mes se realizan este tipo de fiestas.También este tipo de fiestas se diferencian de las nocturnas porque los grupos de chicos, principalmente, se acoplan a otros participantes de la fiestas, sin que se generen problemas sino que se toma como parte del evento.Para este fin de semana largo de carnaval se espera una Mar del Plata colmada, al punto que casi no hay lugares para alojarse ni en las carpas de los diferentes balnearios.Pero los que quieren participar de las "pool party" no necesitan carpa, solo conseguir un lugar en una pileta, que puede ser un camastro, una sombrilla o simplemente dentro del agua.