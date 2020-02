Este año concurrirán 460 niños

Los Jardines Materno Infantiles Municipales siguen siendo una opción de calidad para las familias rafaelinas que año a año eligen sus salas para la educación inicial de sus hijos e hijas.Así lo demuestran los 197 nuevos ingresantes que se suman a los 263 que continúan del año pasado. En total, son 460 pequeños y pequeñas rafaelinas que comenzarán o continuarán en las aulas de los jardines, una forma en la que el Estado local garantiza el derecho a la educación en los primeros años de vida.Desde ayer, jueves 20 de febrero, en el horario de 7:00 a 18:00, madres, padres y tutores que inscribieron a sus hijos e hijas en los jardines municipales, pueden consultar las listas de ingresantes.En cada una de las instituciones, están exhibidos los escalafones con los nombres de quienes cubrieron las vacantes.En el caso de no aparecer en los escalafones, se podrá conocer el motivo por el que no pudieron acceder, así como el orden en la lista de espera en que serán convocados en la medida que se produzcan más vacantes. Además, en cada jardín habrá docentes disponibles para despejar dudas y recibir consultas particulares.Entre los niños y las niñas que ingresaron, se encuentran los hijos de las participantes del programa Seguila Igual, una política la Municipalidad de Rafaela para acompañar a estudiantes de la escuela secundaria, que son mamás y/o papás, con el objetivo de que no abandonen sus estudios.Actualmente, los tres jardines municipales cuentan con salas que se extienden desde los 45 días hasta los 4 años, a cargo de un personal compuesto por docentes y auxiliares de larga trayectoria.Durante todo el año, este personal está en contacto diariamente con los estudiantes que conforman sus comunidades educativas. Un lugar donde no sólo reciben el acompañamiento para el aprendizaje en la primera infancia, sino también el aporte que desde los Jardines se hace a la alimentación de cada uno de sus estudiantes.Además, desde el 2019 se sumó a la nómina de jardines municipales el Nº 3 Sede Zazpe, que incorporó una nueva oferta para las familias del sector norte de la ciudad, con salitas de 2 y 3 años.En todos los casos, el objetivo de la Municipalidad es poder dar una respuesta de calidad a aquellos padres y madres que deben cumplir con horarios laborales, y cuya condición social y económica justifican la necesidad de contar con este apoyo.