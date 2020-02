Monseñor Ojea llamó a "defender a las mujeres"

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Ojea, ratificó ayer la convocatoria a una misa en Luján en contra del proyecto para legalizar el aborto anunciado por el Gobierno y llamó a "defender a las mujeres", aunque consideró que ellas "no son dueñas de usar su propio cuerpo".En el marco de la convocatoria para la misa que se realizará el 8 de marzo en Luján bajo el lema "Sí a las mujeres, sí a la vida", Ojea expresó: "Se habla de una nueva propuesta legislativa, entonces la Iglesia quiere ser clara en lo que significa su servicio a la vida, su pensamiento con respecto a la vida"."La mujer es dueña de usar su propio cuerpo, así se nos dice constantemente a través de muchos medios. Esto no es así. Nosotros defendemos toda vida y cada vida, los derechos de todos y de cada uno", agregó el titular de la CEA.Asimismo, subrayó que la Iglesia no es "anti-derechos" y llamó a defender hasta "lo más pequeño de la naturaleza"."Que no se extinga ninguna especie, que no se extinga ningún ser de la creación de Dios porque él sabe por qué lo ha creado, muchísimo más una persona humana en el momento en que está más indefenso, más débil", afirmó.Por otra parte, el presidente de la Conferencia Episcopal aseguró que el objetivo de la misa es "defender la vida y defender a nuestras mujeres", en tanto que reivindicó "los derechos a la vida de los ancianos, los enfermos y los muchachos y chicas que están en las cárceles"."Sería traicionar el mensaje evangélico si solamente defendemos la vida en el instante de su concepción primera", consideró.Ojea destacó las palabras del papa Francisco en defensa de las mujeres y manifestó que la misa es una excelente oportunidad "para hacer esta convocatoria a todos los hermanos de la Patria".