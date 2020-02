Crean una Unidad Ejecutora de Políticas sobre Infancias y Juventudes

La minoridad en todo su conjunto hoy está en el ojo de la tormenta o en primera escena por las discusiones que se dan en torno a los hechos violentos que protagonizan menores o adolescentes. Esto se suma a los debates que se producen en torno al rol de la justicia, a la necesidad de contar con un nuevo Código Penal Juvenil y a la eficiente intervención de un organismo como lo es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

En este sentido y en lo que son acciones a corto plazo, el intendente Luis Castellano firmó el decreto N° 50280, para la conformación de una Unidad Ejecutora de Políticas sobre Infancia y Juventudes, que busca potenciar las acciones en un área vulnerable y con altísimas demandas.

“La semana pasada nos encontramos nuevamente con el intendente ya con avances concretos, y le entregamos el plan de acción de adolescencia e infancia qué era lo que nos habíamos comprometido con las organizaciones en aquel primer encuentro; además salió por decreto municipal la semana pasada, la conformación de la Unidad Ejecutora de Políticas sobre Infancia y Adolescencia”, señaló la secretaria de Desarrollo Humano, Miriam Villafañe.

Esa Unidad va a permitir trabajar conjuntamente con cada representante de las áreas municipales involucradas en el plan de acción que se está planificado en esta temática. En ese marco se está articulando un dispositivo multisectorial donde precisamente participan otras instituciones que trabajan con el municipio, como lo son los coordinadores del Diser, el Juzgado de Menores, los referentes del Programa Libertad Asistida, que abordan algunos de los temas de adolescencia e infancia.

“Ahora lo que tenemos que hacer es prepararnos para el segundo encuentro que será el de marzo y en donde se van a desarrollar actividades más profundas con respecto a infancias y territorio. Queremos con esta Unidad profundizar las acciones y que cada área tenga su personal exclusivamente destinado para esta temática”, dijo la secretaria.

También Villafañe al reflexionar sobre los debates que se dan en torno a la minoridad en general, señaló que “trabajar con la adolescencia y con infancia no es un tema sencillo, tenemos cuestiones de leyes que hay que respetar, que hay que estudiar y está más que claro que no cualquiera puede trabajar en esteárea; sobre todo porque tenemos que actuar en el territorio y eso implica más que un simple decreto municipal. Tiene que ser una persona a la que le gusta hacer esta actividad, que quiera instruirse y para eso hemos designado un representante de cada secretaría y de cada área municipal”, destacó.



HOY HAY 250 LEGAJOS

CON SEGUIMIENTO DIARIO

La secretaria de desarrollo humano local, Miriam Villafañe, explicó que el municipio trabaja con registros propios sobre menores en situaciones de vulnerabilidad que no solo obedecen a aquellos que mantienen conflicto con la ley.

“Nosotros si tenemos una estadística de las situaciones que manejamos en el servicio local con respecto a la protección y promoción de los derechos de los niños. Hoy manejamos alrededor de 250 legajos con distintas situaciones, no todo tiene que ver con conflicto con la ley, estamos hablando de los derechos de los niños y adolescentes y no siempre el problema viene por el delito. Tenemos estadísticas que nos ayudan, pero fundamentalmente nuestro trabajo tiene que ver más con lo que respecta al plan de acción y con la prevención”, explicó la funcionaria.

En tanto manifestó que dentro del servicio local hay un equipo dedicado exclusivamente todos los días a poder trabajar y lograr resultados. Por eso hicimos este dispositivo multisectorial ya que es necesario que semana tras semana se vean nuevas estrategias, para poder abordar cada uno de estos casos que nosotros registramos”, finalizó.