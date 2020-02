Ajedrez: torneo interno en la Sociedad Española

Desde hoy se jugará en instalaciones de la Escuela de Ajedrez de la Sociedad Española un torneo interno denominado "Alejandro Brasca Ad Laborem".El Dr. Alejandro Brasca es un ferviente aficionado del juego ciencia y un colaborador incansable con que cuenta la entidad organizadora.La subcomisión de ajedrez y todos sus integrantes decidieron reconocer su trabajo, considerando que a través de un fuerte compromiso y dedicación colabora directamente para que la disciplina se practique de la mejor forma.En el torneo y más allá de su carácter interno, también participarán algunos jugadores de Atlético Rafaela, Sunchales, Humberto 1º y Felicia.La inscripción estará abierta hasta minutos antes del inicio de la primera fecha y tendrá oportunidad de intervenir todos los jugadores de Rafaela y la región.El sistema de juego será Suizo a 7 rondas, a un ritmo de 1 hora más 10 segundos. Los días de juego serán hoy martes a partir de las 20:15 (primera fecha) y posteriormente los sábados desde las 17:00, con una partida por cada día.Hasta el momento confirmaron su presencia cerca de treinta jugadores, entre ellos varios muy destacados como Carlos Díaz y los ex campeones rafaelinos Gustavo Laorden y Raúl Camusso.La Sociedad Española informó además que tiene previsto su calendario ajedrecístico para todo el año.El 9 y 10 de mayo se jugará un torneo IRT Sub 2020 por el ELO internacional y clasificatorio para las finales argentinas amteurs.Un torneo similar también se jugará los días 27 y 28 de junio, pero en este caso reservado para la categoría Sub 1700.Para el 6 de septiembre se anuncia un torneo por equipos, en el que estará en juego una Copa Challenger.Respecto de las actividades internas, continuarán las clases para niños, jóvenes y adultos, reservadas a todos los niveles.Las mismas se desarrollarán los días jueves a partir de las 20:30 y los viernes desde las 18:00, estando a cargo del profesor Daniel Dickau.Los interesados en participar de esas actividades, para recabar más información deberán acercarse a la secretaría de la entidad, en la primera cuadra de la avenida Mitre.