La producción industrial de la Provincia cayó en tres de los últimos cuatro años Suplemento Economía 09 de febrero de 2020 Redacción Por En 2019 la actividad manufacturera santafesina retrocedió 6,5% según el estudio del Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE. El actual nivel de actividad fabril se encuentra 13,5% por debajo del registrado en el año 2015. También se verifica una fuerte caída del empleo privado.

GRAFICO FISFE

No es ningún secreto que la industria argentina en general carga la mochila de la crisis con una caída en el nivel de actividad que se tradujo en una menor producción y en la pérdida de puestos de trabajo. La provincia de Santa Fe no es la excepción y también refleja el impacto de la recesión con estadísticas negativas que asustan: la producción industrial bajó significativamente en tres de los últimos cuatro años. Así lo sostiene el último reporte del Instituto de Investigaciones Económicas de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), una completa -y alarmante- radiografía por las distintas variables y sectores productivos.

Según datos de la AFIP en el proyecto para fundamentar la moratoria impositiva lanzada recientemente, en los últimos cuatro años en todo el país cerraron más de 24.500 empresas, de las cuales 2.755 estaban radicadas en la provincia de Santa Fe y en su mayoría eran Pymes. Basta con reparar en la situación crítica que atraviesa por estos días la mega agroexportadora Vicentín, cuya deuda superior a los 1.300 millones de dólares obligó a paralizar las actividades en sus tres plantas en territorio santafesino mientras procura sobrevivir con negociaciones febriles con sus acreedores. Decenas de productores agropecuarios, muchos de ellos del departamento Castellanos, soportan fuertes pérdidas por no haber cobrado facturas a Vicentín.

El informe de FISFE reveló que el nivel de actividad industrial en la provincia de Santa Fe enfrentó en el último mes de 2019, y por vigésimo mes consecutivo, una disminución de -0,6% interanual, acumulando en doce meses un retroceso de -6,5% en relación al año anterior. En el último mes de 2019 algunas ramas fabriles mostraron mejores desempeños interanuales permitiendo moderar los resultados negativos observados durante gran parte del año. En 2018 la producción industrial santafesina ya había experimentado una contracción de similar magnitud. De este modo, no sorprende que el actual nivel de actividad fabril se encuentre -13,5% por debajo del registrado en el año 2015.

En este escenario, el empleo cruje: el total de asalariados registrados en el sector privado en la provincia de Santa Fe retrocede desde septiembre 2018 y hasta la actualidad. Desde comienzos de la etapa recesiva el total de asalariados declarados se redujo en -16,3 mil. En noviembre de 2019, último dato oficial publicado, se verificó, por décimoquinto mes consecutivo, una nueva caída interanual, en este caso de -2,4%, equivalente a una pérdida de -12,4 mil trabajadores asalariados. En los últimos cuatro meses la destrucción de empleo se intensificó, retrotrayendo el actual nivel de empleo (493,4 mil asalariados) al registro alcanzado en el año 2011. "La presente fase contractiva en materia de empleo es la más duradera y profunda desde la crisis de 2001" advierte el informe de FISFE que lleva la firma de su presidente, Víctor Sarmiento, su Director Ejecutivo, Esteban Moine y responsable técnico, Gabriel Frontons.

De acuerdo al informe, al finalizar 2019 un grupo mayoritario de 43 ramas industriales, sobre un total de 50 analizadas, presentó bajas de producción en relación al año anterior. El deterioro del nivel de actividad de 2019 se fundamentó en el magro desempeño de la industria automotriz (-32,7%), productos de metal (-9,6%), maquinaria y equipo (-21,7%), autopartes (-15,6%), lácteos (-7,9%), siderurgia (-15,5%), sustancias químicas (-4,6%), entre otras. Contrariamente, resultaron actividades expansivas la molienda de oleaginosas (+5,9%) y carne vacuna (+3,7%). Un total de 33 ramas industriales exhibió retrocesos de producción en 2018 y 2019; mientras que los peores resultados se hallan en Productos químicos básicos, Calzado, Textiles, Productos farmacéuticos, Maquinaria de uso especial, Vehículos automotores, y Otro equipo de transporte, al presentar en 2019 el tercer año consecutivos de menor actividad.

Tras dos años de menores niveles de actividad, el complejo industrial oleaginoso con actividad en la provincia de Santa Fe finalizó 2019 mostrando una clara recuperación interanual. El procesamiento de 36,6 millones de toneladas de semillas de soja y la elaboración de 7,2 millones de toneladas de aceite representaron subas de +12,7% y +11,8% en relación al año anterior. La producción sectorial de 2019 fue la segunda mejor de los últimos diez años, solo superada por los registros de 2016. En el plano coyuntural, en diciembre de 2019 la industrialización de materia prima cayó -1,1% interanual. Las exportaciones argentinas de aceite de soja finalizaron 2019 mostrando un aumento interanual de +28,2% en volumen (5,3 millones de toneladas) y +19,2% en valor (3.447 millones de dólares). Las colocaciones externas de harina y pellets de la extracción de aceite de soja registraron durante 2019 un incremento interanual de +15,1% en términos de volumen (27,8 millones de toneladas), y una baja de -4,9% en valor (8.800 millones de dólares) debido a los menores precios de exportación. Para la campaña 2019/20 la producción argentina de soja se estima en 53/54 millones de toneladas, un volumen levemente inferior al ciclo anterior.

En tanto, la producción de biodiesel de soja en Santa Fe acumuló al mes de noviembre de 2019 una baja de -10,7% frente al mismo período del año anterior, como resultado de menores exportaciones. Tras once meses la producción en Santa Fe de 1,5 millones de toneladas representó el 76% del total nacional. Con un comportamiento errático durante 2019, las exportaciones argentinas de biodiesel de soja alcanzaron al cierre de 2019 un valor total de 777 millones de dólares, representando una baja de -20% interanual. En volumen, se estima treparon a una cifra levemente superior al millón de toneladas, un registro -37% menor al año anterior. Por su parte, las ventas al corte por parte de empresas santafesinas mostraron al mes de noviembre un incremento de +31,3%, gracias a mayores operaciones concretadas a partir de septiembre. Santa Fe se convierte así en la provincia con mayor volumen entregado al mercado interno.

Asimismo, en el último trimestre de 2019 el procesamiento de materia prima en las principales industrias lácteas santafesinas registró caídas del orden del -7,4% interanual, prolongando la coyuntura negativa observada desde comienzos de año. En 2019 el nivel de actividad sectorial presentó una caída de -7,9% en relación al año anterior. El complejo industrial lácteo santafesino perdió ingresos por menores exportaciones por un valor total de 51 millones de dólares.

Por su parte, la industria siderúrgica santafesina enfrentó en 2019 una caída de su nivel de actividad. La producción de acero disminuyó -15,5% mientras que la elaboración de productos laminados se contrajo -18,5% frente al año anterior. En diciembre de 2019, y por décimo cuarto mes consecutivo, la producción experimentó bajas interanuales de -9,1% en acero y -25,8% en laminados, en un contexto de menor demanda y paradas anuales de plantas productivas.

En lo que hace a la industria metalúrgica en la provincia de Santa Fe, el nivel de actividad registró en el mes de diciembre de 2019 una disminución de -2,8% interanual, acumulando tras doce meses una baja de -18,6% frente al año anterior. Luego de veinte meses de reiteradas caídas interanuales de producción, en diciembre último se verificó una importante moderación. Además, prácticamente la mitad de las actividades metalúrgicas analizadas observaron mayor producción respecto de diciembre de 2018, entre ellas: maquinaria agrícola y aparatos de uso doméstico.

Respecto a la producción de vehículos automóviles en Santa Fe, el año pasado registró una baja de -32,7% interanual. Este desempeño negativo de la industria automotriz en nuestra provincia estuvo en línea a lo observado a nivel nacional. Santa Fe generó en 2018 y 2019 prácticamente el 8% de la producción de automóviles en nuestro país, según el reporte de FISFE.