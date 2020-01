23 meses de recesión en la economía santafesina Locales 28 de enero de 2020 Redacción Por En noviembre la variación interanual del ICASFe se ubicó en -0,8%, en línea con la persistencia de fase recesiva que registra la actividad económica provincial.

Santa Fe no puede escapar de la crisis que afecta a la Argentina desde 2017. En noviembre de 2019, la actividad económica de la provincia se contrajo, nuevamente, un 0,2%, respecto de octubre. Esta situación da como resultado una tasa del 0,3% para los primeros once meses del 2019 e implica que la recesión se ha prolongado por prácticamente dos años consecutivos.

Así lo expresa el Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe (CES), que elabora el Índice Compuesto de Actividad Económica para la Provincia de Santa Fe (ICASFe). Agrega que la tasa interanual de actividad económica (noviembre de 2019 versus noviembre de 2018) registra un retroceso del 0,8%.

De acuerdo al informe del CES, las series que tuvieron una variación positiva fueron las siguientes: faena de ganado bovino y porcino, 2%; hidrocarburos para la industria y el transporte, 1,6%; consumo de energía eléctrica industrial, 0,6% y ventas en supermercados, 0,1%. El patentamiento de nuevos vehículos y la producción láctea no registraron cambios: 0,0%

Los sectores con variaciones negativas fueron los siguientes: puestos de trabajo, -0,2%; remuneraciones reales, -0,6%; recursos tributarios, -0,7%; consumo de cemento, -0,8%; demanda laboral, -1,5%; venta de maquinarias agrícolas, -1,9%; consumo de gas industrial, -2,0% y molienda de oleaginosas, -3,5%.

Según el informe, en noviembre la variación interanual del ICASFe se ubicó en -0,8%, en línea con la persistencia de fase recesiva que registra la actividad económica provincial. El CES señala a modo de síntesis que el mes de noviembre fue el inmediato anterior a la formalización de los cambios de gestión tanto a nivel provincial como nacional. “En dicho período, ya el sector agropecuario había dejado de figurarse como el motor de la actividad económica provincial, siendo que sólo la faena de ganado continuaba en franco crecimiento, mientras que el resto de los indicadores empezaron a consolidar una caída. En este sentido es importante destacar las dificultades en la cadena de pagos que enfrenta el sector”, sostiene el reporte.

Por otro lado -continúa el CES- se registró una nueva aceleración de la inflación que impacta sobre poder adquisitivo de los asalariados registrados, provocando una continuidad en la caída interanual del consumo minorista; así como también en los niveles de inversión en bienes durables.



INDICADORES

En noviembre del 2019, sólo cuatro de los catorce indicadores que componen el ICASFe presentaron variaciones mensuales positivas. Por su parte, siete series mejoraron en relación a noviembre de 2018, consigna el documento.

La faena de ganado bovino y porcino lidera la tabla de las variaciones mensuales e interanuales, con tasas del 2,0 y del 24,4%, respectivamente. La producción láctea marcó una tasa mensual prácticamente nula, mientras que creció un 2,1% en relación a noviembre de 2018. La molienda de oleaginosas volvió a retroceder en noviembre (tasa del -3,5% mensual) y redujo de manera significativa el incremento interanual (0,5%). Las ventas de maquinaria agrícola

presentaron tasas del -1,9 y 21,9%, respectivamente.

El consumo de hidrocarburos para la agroindustria y el transporte se incrementó un 1,6% mensual, ubicándose un 14,8% por encima del volumen insumido en noviembre de 2018. Para el consumo de energía eléctrica por parte de la

industria las tasas fueron del 0,6 y del 4,6%, respectivamente. En cuanto al consumo de gas del sector se registraron disminuciones del -2,0 mensual y -16,3% interanual.

Por su parte, el indicador más representativo de la actividad de la construcción, el consumo de cemento, cayó un 0,8% mensual y su variación interanual se ubicó en -10,7%. Otro indicador relativo a la inversión en bienes durables, el

patentamiento de vehículos nuevos, registró una tasa mensual nula, mientras que se mantiene en terreno negativo en la variación interanual (-14,2%).

Los puestos de trabajo registrados (altas netas) mostraron una disminución mensual del -0,2% e interanual del -0,8%, fundamentalmente concentrada en el segmento de los empleos privados. Por su parte la demanda laboral presentó

una disminución del 1,5% con relación a octubre, aunque todavía superior al valor de noviembre de 2018 (16,0%). Las remuneraciones reales registraron pérdidas del poder adquisitivo del 0,6% mensual, y del 3,6% en los últimos 12

meses.

Respecto al consumo minorista, las ventas en supermercados de las grandes superficies instaladas en la provincia mostraron un leve incremento mensual del 0,1%, aunque continúan cayendo en la comparación interanual (-2,7%).

Por último, los recursos tributarios de disponibilidad para la administración provincial retrocedieron un -0,7% mensual y un -6,5% interanual.