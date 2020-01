Durán Barba elogió a Cristina Nacionales 27 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El consultor político ecuatoriano Jaime Durán Barba aseguró que la vicepresidenta Cristina Kirchner "es la mujer más brillante de la historia argentina" y remarcó que nunca existió un plan para "polarizar con ella" con el fin de ganar las elecciones.

El asesor de Mauricio Macri subrayó que "siempre" creyó que "para hacer un gran pacto nacional", había que "hablar con Cristina Kirchner" y los grupos de interés que la rodeaban.

"Cristina Fernández es una mujer popular. Lo dije siempre. Tiene bases, tiene fuerza. Algunos decían ya no existe. ¡No! ¡Nunca se murió! Siempre conservó la misma popularidad", precisó.

En ese sentido, afirmó que nunca recomendó polarizar con la ex presidenta: "Es una tontería enorme. Cualquier estudio decía que Cristina era la dirigente de la oposición más popular y más poderosa".

"Hay que ser objetivos, simpaticemos o no con ella. Es la mujer más brillante de la historia argentina. Ha sido dos veces presidente, ha sido senadora, ha sido todo lo imaginable y ha permanecido en el poder 20 años", concluyó.