Perotti sigue en busca de apoyo para las leyes de emergencia Locales 25 de enero de 2020 Redacción Por El objetivo es avanzar en "un conjunto de herramientas que apunten a solucionar los problemas comunes", indicó el ministro Borgonovo luego del encuentro.

FOTO GOBIERNO DE SANTA FE GOBERNADOR. Omar Perotti en la cabecera de la mesa junto a representantes de municipios y comunas.

El gobernador Omar Perotti encabezó este viernes un encuentro con intendentes y presidentes comunales de la provincia, representantes de los diferentes Foros. "Nosotros queremos contribuir a solucionar los problemas, sabemos que atrás de los gobiernos locales está la gente y que la primera ventanilla de reclamo para los ciudadanos son los intendentes", destacó luego del encuentro el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Esteban Borgonovo.

"Desde el gobierno provincial vimos con mucho beneplácito, que hoy ya discutiéramos, no si se trata o no una norma, sino sobre su contenido", indicó el titular de Gobierno, y agregó: "Además de la emergencia, hablamos de cuestiones de mediano y largo plazo, que hacen a cómo encarar a cuatro años una buena administración y quedamos en incorporar sus propuestas".

"Seguimos en este diálogo, nuestra idea es hablar absolutamente con todos y que estas normas lleguen a la Legislatura con conocimiento de legisladores e intendentes, con la posibilidad de mejorar lo que se pueda mejorar, porque no es la verdad revelada, es un conjunto de herramientas que apuntan a solucionar los problemas comunes", concluyó Borgonovo.

En tanto, el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional, José Luis Freyre, destacó la importancia de "sostener la posibilidad de diálogo, de debatir, de que las propuestas pueden ser corregidas, mejoradas, ampliadas; pero hay que encontrar herramientas y respuestas a lo que necesitamos".

"Esta es la primera de muchas reuniones que esperamos tener en la construcción de una agenda común de temas que nos tocan como Estado provincial y como Estados locales; porque nuestro gobernador ha sido muy claro desde un primer momento en su intención de fortalecer los gobiernos locales, porque como repite a cada momento, que a los municipios y comunas les vaya bien significa que le va bien a la gente de cada una de las localidades y el gobierno provincial tiene que estar en sintonía con eso".

"En esa agenda común, hablamos de la situación actual de cada uno de los gobiernos locales y les comentamos cómo está la realidad de las arcas provinciales, la situación que tenemos y los desafíos que tenemos por delante”, sostuvo Freyre, e indicó: "Hay que encontrar herramientas extraordinarias para atender la urgencia en el cortísimo plazo. Tenemos un presupuesto que nos deja muy condicionados, porque nos saca partidas ahí donde tendríamos que actuar: tema alimentario y sanitario, por ejemplo. Esto tiene que ver con las herramientas que estamos tratando de debatir en la Legislatura", concluyó Freyre.



EMERGENCIAS

El Gobierno provincial despliega desde hace semanas una estrategia en el territorio para lograr adhesiones de municipios, comunas y distintas organizaciones gremiales o empresarias entre tantas otras a sus proyectos para declarar la emergencia en distintas áreas, con prioridad en seguridad y económica y social. A fines del año pasado, la Cámara de Diputados donde la oposición cuenta con la mayoría rechazó el paquete de leyes que establecían la emergencia en ocho áreas del Estado.

En enero se estableció el receso parlamentario pero el Ejecutivo provincial prepara una nueva convocatoria a extraordinarias para febrero, para lo cual podría presentar la próxima semana los proyectos de emergencia pero esta oportunidad podrían ser por separado. Borgonovo dejó entrever que el de emergencia podría ingresar a la Cámara de Diputados y el de económica-social por el Senado.

De todos modos, la relación ciclotímica que hoy parecen mantener el Ejecutivo y la oposición en la Legislatura marcará si los proyectos que Perotti insiste en definir como "claves" para su gestión avanzan en el Senado y en Diputados. El miércoles de esta semana hubo una foto y un documento que mejoraron el clima de convivencia: los diputados de todos los bloques consensuaron un documento de ocho puntos en torno a la problemática dela inseguridad para entregar al Gobernador. Fue un gesto que se interpretó como un avance en el diálogo que en el final del camino se traduzca en la aprobación de las leyes de emergencia, o al menos la de seguridad.

Sin embargo, al día siguiente el ministro de Seguridad, Marcelo Saín -quien en pocos días visitará Rafaela-, destruyó desde Reconquista los puentes que construyen Borgonovo y otros con sus críticas a la gestión del ex gobernador Miguel Lifschitz y su antecesor en el cargo, Maximiliano Pullaro.

La situación fue definida en forma simple pero contundente por el joven diputado radical, Juan Cruz Cándido a través de su cuenta de Twitter: "Un ministro tiende puentes de diálogo (en referencia a Borgonovo) y al día siguiente otro ministro (por Saín) los dinamita con acusaciones y agravios. Es hora de que Perotti defina qué quiere hacer".