Críticas de CRA por falta de plan lechero
Locales
24 de enero de 2020
Redacción Por

"A este gobierno tampoco parece importarle la lechería", advirtió ayer Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) a través de un documento crítico en el que plantea la ausencia de un plan de trabajo para fortalecer el desarrollo del sector que incluye los tambos y la industria láctea desde el lado de la producción.

De acuerdo al texto difundido por CRA, "el gobierno asumió hace un mes y medio y aún no hay definiciones en la política lechera que se llevará adelante y solamente genera preocupación" más aún si se considera que "los productores estamos ordeñando a ciegas y sin sistema de comercialización, que se ajuste a derecho".

Para la entidad, una de las cuatro que integra la Mesa de Enlace del sector agropecuario y cuya presidencia está a cargo de tambero entrerriano Jorge Chemes, "pareciera ser que a esta gestión tampoco le interesa la lechería, con el arraigo rural que conlleva".

"Siendo un alimento tan importante y esencial para la nutrición de las personas y los niños, seguimos sin política a mediano y largo plazo, sustentable en el tiempo para potenciar a la lechería, en la que el gobierno de turno debe actuar como coordinador de la misma", lamentó CRA. Palabras más palabras menos, y más allá de los avatares puntuales de algún año en particular, se trata de un comunicado que no pierde actualidad desde hace décadas en la Argentina.

La entidad agropecuaria, que tiene como bases de apoyo en el territorio a las sociedades rurales como Rafaela entre tantas otras -a través de la santafesina Carsfe-, enfatizó que "el crecimiento vendrá de la mano de inversiones y las inversiones se harán si hay reglas de juego comerciales claras para que entren más jugadores y no sigamos perdiendo los que quedan, como lo viene demostrando el OCLA (Observatorio de la Cadena Láctea Argentina)".

CRA subrayó que "tenemos propuestas, como también las tienen otras entidades y sector industrial, pero si no se convoca a todos a un verdadero plan de negocio, estratégico, seguiremos viendo el cierre de tambos y la reducción del rodeo lechero". Y consideró que "la lechería es un caso testigo para lograr que otras economías regionales que padecen la falta de reglas de juego comerciales la tengan" aunque "para esto necesitamos la coordinación de la administración de turno". "Estamos listos para la tarea, el tiempo urge", finalizó a modo de reclamo con tono moderado.