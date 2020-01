Neumonía Internacionales 24 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La neumonía atribuida al nuevo coronavirus no va asociada con síntomas especiales: los enfermos tienen fiebre, mientras que algunos sufren dificultades para respirar y sus radiografías muestran cambios en los pulmones.

Esta enfermedad de origen vírico no se cura con antibióticos y su tratamiento es sintomático, sin enfocarse en la etiología del mal.

La Organización Mundial de la Salud sigue evaluando la gravedad de la situación, aunque no recomienda medidas específicas a las personas que viajen a China.

Tampoco se pronuncia a favor de restringir las visitas a ese país asiático, según indica el sitio actualidad.rt.

Aunque la gran mayoría de los infectados vive en la provincia de Hubei, también se han registrado casos en Pekín o Shanghái, detectándose algunos casos en Japón, Tailandia, Corea del Sur y EE.UU., en personas que estuvieron en territorio chino. .