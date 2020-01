Consensos contra la inseguridad Locales 23 de enero de 2020 Redacción Por Se llevó a cabo una reunión convocada por el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz, para abordar el problema de la inseguridad. Al término del encuentro se emitió un comunicado consensuado entre todas las fuerzas políticas. Piden que Sain informe detalles de su plan de seguridad.

FOTO PRENSA DIPUTADOS EX GOBERNADOR. Miguel Lifschitz, ahora titular de Diputados, presidió la reunión.

El presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Miguel Lifschitz, presidió ayer una reunión de la Comisión de Seguridad Pública en un formato ampliado ante el pedido insistente de diversos legisladores para abordar la situación de inseguridad, con altos niveles de violencia y delincuencia en Santa Fe. Maximiliano Pullaro, ex ministro de Seguridad y actual diputado, Leandro Bussatto, Rubén Giustiniani, Carlos del Frade, Amalia Granata y Pablo Pinotti fuero algunos de los legisladores que se sumaron a esta convocatoria que anticipó este Diario en su edición del martes.

A pesar de que la problemática suele ampliar la grieta entre el actual gobierno y el anterior que lideró Lifschitz, esta vez hubo más coincidencias que diferencias entre los participantes, lo que permitió consensuar ocho ejes temáticos vinculados a la inseguridad, que serán remitidos al gobernador Omar Perotti, y que fueron plasmados en una declaración.

La diputada del Partido Socialista Lionella Cattalini calificó como “muy positivo” el encuentro. “Estamos a disposición del gobernador Omar Perotti para colaborar en encontrar respuestas”, resumió la legisladora al término del encuentro, en el que se consensuó un documento entre todas las fuerzas que será enviado al Ejecutivo. “La reunión fue positiva, estuvimos sentados representantes de todos los bloques políticos de la Cámara de Diputados conversando y trabajando en una síntesis de diálogo, para proponerle al poder Ejecutivo una serie de acciones concretas”, destacó la legisladora del Frente Progresista, Cívico y Social al término del encuentro.

“Es una muy valorable la convocatoria por parte del presidente de la Cámara porque por primera vez en 40 días se reúnen en una misma mesa legisladores de todas las fuerzas para abordar la situación crítica que atravesamos a partir de la escalada de violencia e inseguridad que atraviesa la provincia”, afirmó.

Cattalini reveló que en el encuentro se generó “un documento común consensuado con todas las fuerzas políticas con propuestas concretas para que el gobernador Omar Perotti evalúe. “Nosotros queremos colaborar, estamos preocupados y ocupados en lo que está pasando en Santa Fe, y por eso queremos información para poder trabajar sobre propuestas de leyes en los términos que sean necesarios para aportar a la política de seguridad”, resumió.

La diputada, integrante de la comisión de Seguridad Pública, indicó también que propuso que el ministro Marcelo Sain concurra a la Legislatura para brindar detalles de las acciones planificadas para este año. “Queremos saber por qué los 485 agentes que egresaron del Instituto de Seguridad Pública (ISeP) el año pasado todavía no tienen destino, qué pasa con los patrullajes en Rosario, cuál es el vínculo con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), y los alcances del acuerdo en materia de Seguridad que se acordó con el presidente Alberto Fernández para el envío de fuerzas federales a la provincia”, detalló.



DECLARACIÓN

Luego haber participado de una reunión en la que se intercambiaron ideas y se formularon propuestas en la búsqueda de soluciones concretas a los problemas de violencia y la inseguridad, los diputados provinciales santafesinos acordaron los siguientes puntos:

1) Expresar de manera unánime nuestro repudio a los hechos de violencia sucedidos en nuestra provincia, muchos de los cuales promovidos por organizaciones criminales, que ponen en peligro la convivencia pacífica de los santafesinos y las santafesinas y convocar a los tres poderes del Estado para actuar de manera enérgica y coordinada frente a esta situación.

2) Que la violencia, el narcotráfico y la inseguridad son fenómenos complejos que tienen múltiples causas y sólo pueden ser abordados con éxito en el marco de políticas de estado, sostenidas en el tiempo, sobre la base de amplios consensos políticos e institucionales.

3) Que existe una total predisposición en todos los bloques políticos para colaborar con el Gobierno Provincial, haciendo llegar propuestas e iniciativas como, asimismo, dándole tratamiento a cualquier proyecto de ley que contribuya

a generar herramientas idóneas para enfrentar la situación de emergencia de la violencia y la inseguridad que se ha producido en la provincia. Asimismo en lo que se refiere al tratamiento de leyes vinculadas a lo social, sanitario y de

inclusión.

4) Que la transformación estructural de la Policía de Santa Fe para convertirla en una institución eficiente, moderna, profesional y democrática es una aspiración compartida por todas las fuerzas políticas.

5) Que los problemas de violencia y de inseguridad no se pueden abordar solamente desde la perspectiva policial. Que tan importante como la acción policial es la tarea de la Justicia Penal para evitar la impunidad y avanzar en la

investigación y el esclarecimiento de los delitos, especialmente los más complejos. Y que, al mismo tiempo la política penitenciaria y post penitenciaria también debe ser considerada como de especial importancia en tal sentido.

6) Que cualquier política democrática de seguridad que pretenda resultados duraderos de mediano y largo plazo debe incluir también como prioritarias, políticas públicas de inclusión social y laboral, especialmente las dedicadas a las

y los jóvenes en situación de vulnerabilidad social.

7) Solicitar a la Justicia Federal la rápida implementación del sistema acusatorio en la provincia de Santa Fe y el refuerzo de la estructura de fiscales y personal de apoyo, acompañando las gestiones realizadas por el Gobierno de la

Provincia.

8) Solicitar al Congreso de la Nación la sanción de la Ley de Extinción de Dominio para aplicar a los casos federales, en virtud de los positivos resultados obtenidos en la provincia de Santa Fe.