2020: novedades lácteas en este mes SUPLEMENTO RURAL 23 de enero de 2020 Redacción Por Una de las novedades que se incluyen en este informe periodístico, tiene directa relación con que Matías Mikles -un técnico exSanCor- anticipó que la planta de fabricación de queso azul que se está construyendo en Seeber avanza, y que se inaugurará en breve.

Enero arrancó caliente en materia lechera. Las empresas se han enfocado en mejorar la logística hacia zonas turísticas, habida cuenta que el turismo interno creció un 30%. Hay disputas muy fuertes entre algunas grandes y también en segmentos de menor porte.

* Avanza la construcción de la fábrica de queso azul que se instalará en Seeber.

Matías Mikles -un técnico exSanCor- anticipó que la planta de fabricación de queso azul que se está construyendo en Seeber avanza y se inaugurará en breve.

Un informe del diario La Voz de San Justo indicó que "el Establecimiento Frugol SAS abrirá sus puertas el viernes 31 de enero y planea procesar en una primera etapa, 5.000 litros de leche diarios que transformará en 500 kilos de queso azul bajo la marca comercial "BriSee", que es la unión del nombre de las localidades cordobesas Brinkmann y Seeber.

Mikles es ingeniero químico y exempleado de la planta Sancor Morteros donde se desempeñó durante 8 años. Asegura que la crisis de Sancor fue una oportunidad para "darle aire" a la empresa y buscar su propio rumbo.

* Tal como se pide: La Nueva SA desmiente.

En la fuente en la que se abrevó (TodoAgro), se destacó que en función de lo que publicáramos en nuestro número anterior sobre las empresas que buscan leche en el mercado nos informan desde La Nueva SA que, "desde marzo del 2019, la empresa no pertenece más a la familia Brasca" y comunican oficialmente que "no es cierta la versión donde se hace mención a ofrecimientos a tambos con un precio por litro de leche superior a los valores regulares de mercado".

Por otra parte, el comunicado añade que "la empresa asegura estar en la búsqueda de aumentar su recibo diario, pero sin caer en pagar valores que distorsionen el mercado. Por lo tanto desmiente totalmente cualquier versión al respecto".

Cabe destacar que la información que se había publicado mencionando a La Nueva daba cuenta que ofrecía $17,30 por litro de leche –de acuerdo a lo señalado por productores de la zona de Tío Pujio-, lo que fue totalmente desmentido por la compañía.

* Los Bonamico avanzan para poner en marcha el compost y los robots ordeñadores.

Marzo sería el mes donde los robots ordeñadores se pondrían en funcionamiento en el Establecimiento de la familia Bonamico en Adelia María, en el Suroeste de Córdoba. A pesar de que las inclemencias climáticas no le dan tregua (un meteoro les voló muchas medias sombras y les dañó instalaciones), a fin de este mes esperan meter las primeras vacas (empezarían por las vacas secas) en el flamante galpón de compost, que posibilitará albergar 360 vacas, -en un espejo con 180 vacas de cada lado-, que cuenta con un sistema de flusing para el lavado del piso de cemento donde se posiciona la vaca para comer, y tendrá mucha tecnología en el manejo de efluentes.

Los Bonamico ya fueron tapa del diario Clarín con su proyecto. En el reporte, realizado a fin de 2019 expresaron que están ordeñando 740 vacas que están alojadas en piquetes, y corrales con sombras. "En septiembre-octubre alcanzamos picos de producción de 39-40 litros diarios por vaca. En el verano, cuando hay más barro, moscas, etc… rondamos los 30 litros. El último ejercicio cerramos con un promedio anual de 35 litros diarios por vaca, entregamos 26.000 litros por día", manifestó Isidro Bonamico.

* Nestlé y Punta del Agua, golpe por golpe.

En otro capítulo de la lucha por la leche, Nestlé y Punta del Agua pulsearon fuerte por tambos de Este y Sur cordobés. La multinacional de origen suizo se quedó con la leche en un gran tambo de la zona de Laspiur, y la empresa de Villa María le respondió quedándose con la leche de dos cooperativas de la zona de Serrano y Charlone que remitían a Nestlé.