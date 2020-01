Equinoterapia: una aliada de la salud, brinda ayuda al paciente SUPLEMENTO RURAL 23 de enero de 2020 Redacción Por En Argentina no existe una legislación nacional de equinoterapia, y en algunas provincias las obras sociales no cubren este tipo de rehabilitación.

FOTO ARCHIVO EQUINOTERAPIA. Ayuda a la relajación muscular del paciente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), cada 23 de marzo conmemora el Día Mundial de la Rehabilitación, con el objeto de resaltar la necesidad y el derecho que tienen las personas con capacidades diferentes de acceder a un tratamiento adecuado y, uno de ellos es la equinoterapia.

En Argentina existen numerosas organizaciones de bien público que se dedican a esta actividad, muchas de ellas lo hacen desde el voluntariado, además de contar con entidades que las cobijan en su seno como la Asociación Argentina de Equinoterapia, entre otras organizaciones similares que trabajan en el país.



LOS PRIMEROS

ANTECEDENTES

Los primeros antecedentes sobre equinoterapia en nuestro país se podrían encontrar en 1978, cuando María de los Angeles Kalbermatter fundó la Asociación Argentina de Actividades Ecuestres para Discapacitados.

En el país no existe una legislación nacional de equinoterapia, y por lo tanto las obras sociales no cubren este tipo de rehabilitación que es complementaria, en muchos casos, a otros tratamientos.



CON COBERTURA

Sin embargo en Chaco, Santa Fe, Salta, San Juan y Mendoza, sí hay cobertura.

En ese sentido las organizaciones dedicadas a esta actividad trabajan para lograr una ley nacional que regule esta actividad.



UNA EXPERIENCIA

"Nosotros trabajamos todos los años, desde abril hasta noviembre, en un predio que está al aire libre, cedido por el Municipio y este año trabajamos con 23 personas que incluyen niños, adolescentes y adultos, con diferentes patologías, que pueden ser trastornos motrices, de alimentación y, concurren al servicio de equinoterapia. Se trata de gente de la zona, en este caso desde Tres Lomas", explicó Paola Lois, presidente de Equinoterapia Salliqueló, en declaraciones al programa Visión de Radio que se emite los viernes por AM 2470, Radio Cadena, según una réplica periodística de Noticias Agropecuarias.



PARTICIPACION DE

LOS CHICOS

En el caso de los chicos que no pueden subir al caballo, se trabaja desde abajo.

La participación de los chicos en la equinoterapia, es una gran motivación para ellos, porque a partir de entrar en contacto con el caballo sus músculos se relajan por el cambio de temperatura y además "trabajamos con profesores de educación física en todo lo que es alineamiento y el cuerpo en movimiento, además de todas las actividades que se puedan hacer arriba del caballo, como pintar en una pizarra, hasta jugar con la pelota" manifestó Lois.

Luego agregó que "esta actividad pone en contacto al niño con el caballo y su ánimo cambia. También tenemos pacientes de salud mental que trabajan con los caballos y para nosotros es muy importante la devolución que hacen los psiquiatras o los psicólogos, por eso la relación caballo–jinete es espectacular".

Además se trabaja con el patrón de locomoción que es parecido a la marcha humana. En el caso de los chicos que no pueden subir al caballo, se trabaja desde abajo, y "todos los beneficios que recibe el chico son muy importantes para su salud psíquica", sentenció Paola Lois.



ORIGENES DE

LA ENTIDAD

La presidente de Equinoterapia Salliqueló, al evocar los orígenes de la entidad recordó que "nuestra institución en noviembre cumplió seis años. Nació porque tengo una niña de 12 años con discapacidad, a quien llevaba a equinoterapia a una localidad ubicada a 35 kilómetros de nuestra ciudad. Por entonces no había nada, hasta que junto a un grupo de vecinos logramos abrir este Centro en 2013".



¿DE QUE SE TRATA?

La equinoterapia es un método terapéutico que utiliza al caballo, buscando la rehabilitación de las personas con determinadas patologías para lograr la integración, el desarrollo psicofísico, emocional y social de la persona.

"La organización recibe un subsidio anual de nuestro Municipio, que el año pasado fue de 70.000 pesos, pero los gastos representan $50.000 por mes y nos mantenemos con lo que el pueblo aporta, siempre nos dice presente", amplió la titular de la entidad.



FUENTES DE INGRESO

"Una de nuestras fuentes de ingreso es la elaboración de pizzas caseras que nos permite obtener cierta recaudación. Otra de las fuentes de ingreso proviene del clásico de fútbol de la ciudad, oportunidad que aprovechamos para elaborar y vender tortas. Además en los eventos que se realizan en la ciudad habilitamos una cantina que nos permite reunir algunos fondos", explicó la fundadora de la entidad.



EL MANTENIMIENTO

Respecto del mantenimiento de los animales, los vecinos acompañan a la entidad con donaciones de rollos de alfalfa o avena, y "esto para nosotros es muy fundamental, además hay dos empresas locales muy importantes que siempre nos dan una mano", señaló Paola Lois. "Trabajamos como si fuera un centro de día los viernes y muchas veces nos ha pasado que el chico llega mal y cambia su estado de ánimo, por eso la relación paciente-jinete con el caballo es espectacular, porque lo disfrutan. Las prácticas se realizan los viernes y los sábados, no cobramos nada", apuntó seguidamente.

"Las actividades se realizan con tres caballos criollos que fueron donados por los vecinos de la zona que tienen campo. Los familiares de los chicos que participan de la terapia pagan un seguro de 40 pesos y del que no puede pagarlo, nos hacemos cargo nosotros", expresó finalmente.