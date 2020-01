Proyecto al Congreso Nacionales 22 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El proyecto para renegociar la deuda autoriza al Ministerio de Economía a prorrogar la jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y renunciar a oponer defensa de inmunidad soberana respecto de reclamos en la jurisdicción que se trate.

El Gobierno le pide al Congreso amplias facultades para refinanciar la deuda pública, emitida bajo legislación extranjera, y que el Ministerio de Economía sea la autoridad de aplicación de la ley, según el borrador del proyecto que se envió al Parlamento.

El proyecto que el Gobierno enviará al Parlamento bajo el título de "Restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa", pide autorización para negociar la reestructuración de la deuda, y pagar comisiones y vencimientos, entre otros puntos.

Al 31 de diciembre último la deuda pública total sumaba US$ 323.127 millones.

Según un informe extraoficial que dejó la anterior administración, a diciembre último la deuda con organismos privados y multilaterales de crédito llegaría a US$ 195.000 millones y la del sector público a US$ 115.000 millones, cifras que deberán ser ratificadas en el próximo informe oficial que elaborará el INDEC.