Pérez y Farro: ¿una se baja de exitosa obra? Información General 21 de enero de 2020 Redacción Por Tras una escandalosa pelea entre Sol Pérez y Mónica Farro, habló el productor de la obra en la que trabajan. Sería Mónica Farro la que se bajaría de la cartelera, y se deslizó que lo haría por una "cuestión de dignidad".

En medio del escándalo entre Sol Pérez y Mónica Farro, que protagonizaron una pelea en camarines que inclusive obligó a suspender la segunda función de la obra "20 millones" el viernes en Mar del Plata, habló el productor Guillermo Marín.

El empresario, que sufrió un grave accidente con su auto cuando viajaba de Capital Federal a La Feliz -volcó y se prendió fuego el vehículo, y él salió ileso- habló con Implacables, en El Nueve.

"Hubo un problema entre las dos chicas. Lo que me comentan es que a una de las dos le agarró un ataque de angustia y no podía salir al escenario", dijo sobre la suspensión de la segunda función de la obra.

Y agregó "yo no quiero suspender ninguna función, es un bochorno para todos. Por eso vine a resolver rápido este tema".

"Vine a poner orden. Algo importante pasó. Les dije que la temporada termina el 15 de marzo y que si no están en condiciones de seguir, que me lo digan. Yo no voy a soportar más problemas", dijo tajante según informó el sitio online Primicias Ya.



ESCANDALOSO

ENFRENTAMIENTO

"Ellas se enfrentaron en el camarín, por lo que ahora están más alejadas. Esto viene de hace tiempo, fue creciendo y pasó lo que pasó. Lamentablemente no lo pude frenar", asumió Marín que responsabilizó a su accidente por no haber podido estar, y "apagar el incendio" a tiempo.



¿SE BAJA FARRO?

Sobre esta situación, trascendió ayer que sería Mónica Farro la que se bajaría de la cartelera, y se deslizó que lo haría por una "cuestión de dignidad".