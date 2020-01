Saín expresó su apoyo a labor de los fiscales

Si hubo algo sorpresivo en la audiencia imputativa a "Cachete" Díaz fue la presencia del ministro de Seguridad Marcelo Saín.

Tras la misma declaró que fue "en acompañamiento a un compañero de trabajo", refiriéndose al fiscal Luis Schiappa Pietra, ya que él hasta "hace poco dirigía el Organismo de Investigaciones" que depende del Ministerio Público de la Acusación. Y aclaró que "este fin de semana hemos trabajado arduamente y dio como resultado esta imputación", publicó el rosarino La Capital.

Consultado por la posible participación de un ex jefe policial en el hecho, al difundirse erróneamente que la mujer que estaba junto a "Cachete" al momento de ser apresado era familiar de ese uniformado, Saín sostuvo que se había enterado de eso y que "se investigará porque es de vital importancia evaluar algún tipo de vinculación". Y en ese marco sostuvo: "No vamos a tener miramientos en avanzar contra quien sea que tenga que ver con estas tramas criminales, que han tenido siempre protección policial".



"ROSARIO TE COME"

En tanto, previo a estar en el Centro de Justicia Penal, el ministro Saín se reunió con el intendente Pablo Javkin y sus pares de Pérez y Villa Gobernador Gálvez, Pablo Corsalini y Alberto Ricci respectivamente, para coordinar las acciones tendientes a prevenir hechos de violencia. Tras la reunión el ministro dijo que no ve a Rosario "como una ciudad consternada, no es Sinaloa".

La ciudad "tiene una vida social muy prolífica. Sabemos que hay mucha gente en la calle y que vive en un contexto de tranquilidad. Paseen por la costanera, por las playas públicas, vayan a Pichincha y está todo el mundo en las calles, yo no veo una ciudad consternada. La vida social de Rosario te come y yo soy ministro de todas las ciudades de Santa Fe; Rosario te come, si te dejás te come (sic)", afirmó Saín.