Exjefe policial se desligó del ataque al casino

El exjefe de la Policía de Santa Fe, Marcelo Villanúa, salió al cruce de las versiones de que tendría un supuesto parentesco con la mujer que sería la pareja de Maximiliano "Cachete" Díaz, quien el miércoles fue imputado como partícipe primario del homicidio, al ser considerado organizador del asesinato que se produjo el pasado fin de semana en el Casino City Center.

Negó rotundamente tener cualquier vínculo y reclamó que se investigue quién fue el encargado de dar esa información.

"No tengo ningún tipo de de vínculo sanguíneo ni parentesco de familia en absoluto, y mi esposa tampoco, con estas dos personas que se mencionan", aseguró Villanúa visiblemente enojado por las acusaciones que circularon.

"No sé cuál es la fuente ni el objetivo que se persigue con todo esto", agregó.

Villanúa aseguró que, ante las acusaciones que comenzaron a circular, "me veo en la obligación, por mi buen nombre y por haber haber sido el jefe de la Policía de Santa Fe, de salir a desmentir total, lisa y llanamente esa versión".

Y agregó: "También pido que se investigue cuál es la fuente de esta información".

No obstante, reconoció conocer a un oficial de policía de apellido González que sería el hermanastro de la pareja de Cachete Díaz. "Lo conozco. Es un empleado policial que se desempeño como mi chofer. Pero con ese funcionario no tengo ningún tipo de relación", finalizó.