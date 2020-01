Renuncias del primer ministro y el gabinete Internacionales 16 de enero de 2020 Redacción Por GRAVE CRISIS EN EL GOBIERNO RUSO

FOTO AFP DMITRY MEDVEDEV. Exprimer ministro ruso.

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, anunció su renuncia junto a la de todo el gabinete de Vladimir Putin en un comunicado que se difundió por la televisión estatal de ese país.

El presidente, en tanto, agradeció a los salientes funcionarios su trabajo, pero agregó que "no todo funcionó".

El anuncio se produjo después de que Putin propusiera enmiendas constitucionales que debilitarían a su sucesor y le darían el poder al primer ministro y al parlamento.

Los críticos de Putin sugirieron que está considerando varios escenarios para permanecer en el poder después de 2024, incluida la opción de convertirse en primer ministro con poderes extendidos.

En 2008, el actual Presidente cambió de lugar con el primer ministro para eludir la disposición constitucional que prohíbe a la misma persona cumplir dos mandatos consecutivos.

El renunciante Medvedev explicó que el gabinete renunciaba para allanar el camino a las reformas propuestas por el Putin.

"El presidente describió una serie de cambios fundamentales en la constitución, cambios significativos no solo en una serie de artículos, sino también en el equilibrio del poder en su conjunto", sostuvo el ahora ex primer ministro ruso.

Medvedev agregó que "en este contexto, es obvio que nosotros, como gobierno, deberíamos brindarle al Presidente de nuestro país la oportunidad de tomar todas las decisiones necesarias para esto".