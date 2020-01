Newron EV-1: moto sustentable que está hecha toda de madera

La preocupación de los fabricantes por ser sustentables está yendo más allá de los motores sin emisiones. Desde hace un tiempo ya vemos a algunas marcas apostando por materiales reciclados para el interior. Sin embargo pocas veces habíamos visto un ejemplo como este.

Sí, se trata de una moto. Una moto eléctrica para más detalles, pero que por si eso fuera poco cuenta con un cuerpo hecho completamente de madera. Se llama Newron EV-1, y es un modelo en el que una startup francesa llamada Newron Motors lleva tiempo trabajando pero que para fin tendrá un lanzamiento en forma de edición limitada que llegará este mismo año.



SUSTENTABLE HASTA

EL ULTIMO DETALLE

Esta curiosa moto eléctrica se presentó en el verano europeo, pero ha sido ahora cuando por fin la marca ha dado a conocer todos sus detalles.

La compañía comenzó en 2016 creando una moto eléctrica a partir del chasis de una Aprilia Futura, pero este primer proyecto completamente propio ha sido un reto mucho mayor como se muestra en este vídeo.

La EV-1, cuyo aspecto final será muy cercano al de estos renders, cuenta con un gran paquete de baterías recogido en una forma cilíndrica que está protegido por un estilizado, elegante y moderno cuerpo hecho con paneles de madera curvados. Esas mismas baterías llevan una serie de luces LED que se iluminarán en distintos colores y crearán un efecto de rotación que según la marca es una manera de simbolizar el paso del tiempo y su relación con la naturaleza.

La EV-1 contará con un motor eléctrico que entregará 102 CV de potencia y un 239 Nm de par máximo con los que esta moto será capaz de hacer, según Newrom, un 0 a 100 km/h en menos de tres segundos. Además contará con una autonomía que rondará los 300 km con una sola carga.

Una autonomía que se complementará además con un medidor de potencia inteligente que estará en el modelo final y que indicará al piloto el nivel de autonomía con el que cuenta para así tener controlado en todo momento el alcance real de la moto y garantizar la llegada al destino y su regreso. Incluso también habrá indicadores de mantenimiento para un uso siempre adecuado de la moto.



OBRA DE ARTE

EN DOS RUEDAS

Con su impresionante diseño, que además como podemos ver parece que podrá encargarse con distintos tipos de madera a elegir, no es de extrañar que el CEO de Newron Motors, Sébastien Mahut hable de esta Newron EV-1 como un producto de alta costura, un modelo en el que más allá de su aspecto todo se ha destinado a mejorar la experiencia y el disfrute de la conducción, aunque precisamente por eso parece que su precio no será precisamente asequible, aunque se desconoce por el momento la cifra exacta.

Lo que sí sabemos es que 12 unidades se entregarán ya este mismo año 2020. (Fuente: Antonio Ramos Ochoa - Car And Driver)