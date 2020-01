Reclamo del campo por la segmentación

Más de 500 productores agropecuarios participaron ayer de una Asamblea realizada en Villaguay, provincia de Entre Ríos, a la que asistieron los miembros de la Mesa de Enlace.

Los autoconvocados manifestaron su profundo malestar con las medidas del gobierno, ratificaron el estado de "Alerta y Movilización", anunciaron que continuarán con las reuniones en el interior del país y advirtieron que habrá un paro agropecuario si no hay respuestas inmediatas del gobierno a los planteos del campo, presentados semanas atrás en una reunión con el presidente Alberto Fernández.

Uno de los reclamos más fuertes es la urgente reglamentación del Art. 52 de la Ley de Solidaridad Social de segmentación, "en base a un sistema de mínimo no imponible, a partir de una manera automática, transparente y sin la creación de nuevos organismos o fondos especiales que debe ser transitoria, hasta tanto el gobierno nacional establezca el cronograma de eliminación total de las retenciones, como fue el compromiso del presidente Alberto Fernández", según manifestaron.

La Asamblea fue encabezada por Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas; Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina; Daniel Kindebaluc, secretario de Coninagro; y Walter Feldkamp, representante de la Sociedad Rural Argentina.

En la Asamblea, la dirigencia nacional y los productores, recordaron que en Entre Ríos, una provincia de producción muy diversificada, todos los sectores productivos, desde la ganadería, pasando por la lechería, el arroz, y hasta la citricultura, entre otras, atraviesan una situación muy grave.

La reunión reflejó el malestar con las medidas impositivas del gobierno nacional, pero también con las de gobernadores e intendentes, con aumento de retenciones, impuestos inmobiliarios rurales y tasas de Red Vial.

Desde hace semanas el sector agropecuario está movilizado en diferentes puntos del país. En los próximos días las Asambleas continuarán, a la espera de señales oficiales. En las últimas horas se intensificaron los contactos entre la Casa Rosada y los presidentes de las entidades del campo, para intercambiar opiniones e impulsar medidas que frenen el efecto negativo de la mayor presión impositiva sobre la producción agropecuaria.

En la Declaración Pública de la Asamblea, productores y dirigentes del campo afirmaron que el aumento de la presión impositiva y la imposibilidad de conseguir financiamiento a tasas accesibles,"“traerá más productores expulsados, representando un claro retroceso social, económico e incluso ambiental; no vemos hasta el presente que semejante sacrificio solicitado al sector, sea acompañado por los poderes del Estado, ni en el Ejecutivo, Legislativo o Judicial, que cuentan con privilegios o gastos superfluos".

A su vez se transmitió "el malestar que hay en el sector agropecuario por las expresiones de algunos sectores de la política y de la sociedad, que aseguran que hay una renta extraordinaria en el campo" y afirmaron que "son posturas muy alejadas de la realidad y que estimulan el enfrentamiento entre los argentinos". (Fuente: Infobae).