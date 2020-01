Inédita movilización popular contra la inseguridad en Rafaela

Por Javier Alfonso, (Redacción LA OPINION). - En lo que fue considerada por muchos como la mayor demostración callejera en contra de la inseguridad en Rafaela –se mencionó que había cerca de 5.000 participantes o más, “más que cuando vino Macri” nos dijeron- se realizó a partir de las 20:00 de la víspera en la zona céntrica de Rafaela la segunda marcha de protesta contra la inseguridad originadas por la muerte del joven rafaelino Gonzalo Glaría de 26 años. La primera convocatoria fue un día antes.

La marcha partió de la Municipalidad, siguió a Tribunales, luego a la Jefatura de Policía y de ahí un grupo se dirigió a la sede de la Fiscalía Regional N° 5 Rafaela y luego de regreso a la Municipalidad.



INDIGNACION

POPULAR

Lo que caracterizó esta marcha fueron los abundantes y numerosos gestos y cantos de indignación de la ciudadanía. Principalmente se mostró muy activo un grupo de jóvenes -quizás amigos de Gonzalo Glaría- que realmente se encontraba furioso.

En la misma línea, desde el comienzo de la marcha de protesta frente a la Municipalidad hasta su culminación en la Jefatura de Policía dominaron todo el tiempo aplausos, que al modo de un “cacerolazo” colectivo reflejaban la indignación popular.



SUBE LA TENSION

En un principio eran sólo los aplausos a modo de queja, pero al llegar la gruesa columna de gente hasta la intersección de Av. Santa Fe y calle Constitución, frente a la Jefatura de Policía, la situación pareció salirse un poco de control. Algo similar ocurrió momentos después frente a la Fiscalía Regional en Necochea 443.

Es que en ambos lugares se quemaron cubiertas con cánticos e insultos contra la fuerza policial y los fiscales, a la par de potentes reclamos de Justicia por la muerte de Gonzalo. Debido a lo que estaba ocurriendo extramuros, el recién debutado jefe de Policía de la Unidad Regional V, comisario mayor Hernán Ariel Ferrero atendió a los padres de la víctima dialogando con Gustavo Glaría. Muy poco trascendió acerca de esa conversación (ver nota relacionada).

A las 21:00 finalizó la concentración pero hubo grupos que volvieron con cánticos hasta la Municipalidad, en tanto que otro grupo se dirigió a la Fiscalía Regional donde la cosa pasó a mayores: además de quemar gomas y cubiertas en la calle, los furiosos manifestantes arrojaron piedras o baldosas y no quedó ni un solo vidrio sano de la puerta principal de la Fiscalía.

Más tarde el grupo que se dirigió a la Municipalidad también quemó cubiertas nuevamente y a las 22:30 se tuvo noticia en esta Redacción que también habían sido destrozados vidrios del frente del edificio municipal.



UN DETENIDO

Con el correr de las horas también se habló de allanamientos y detenciones que tienen relación con los autores materiales, partícipes en estos hechos que terminaron con la vida de Gonzalo Glaría y que habían ocurrido en la mañana de la víspera.

De acuerdo a información recabada, chequeada y confirmada a LA OPINION por fuentes judiciales, en la mañana de ayer, luego de una investigación encabezada por las fiscales Angela Capitanio y Gabriela Lema, la Policía de Investigaciones (PDI) junto a fuerzas de irrupción llevaron adelante dos allanamientos en el barrio 2 de Abril, donde se sospechaba vivían los individuos que protagonizaron el desenlace fatal para Gonzalo.

Producto de los procedimientos se logró la detención de un individuo mientras que otro aún sigue prófugo. Así, se logró la detención de Matías P., de 20 años, en tanto que el otro individuo, Cristian M. de 19 es quien está prófugo de la Justicia.

La detención de Matías P. se concretó luego de allanarse un domicilio en calle Deán Funes al 1500. En tanto que el prófugo fue identificado como Cristian M. de 19 años, no siendo hallado en una vivienda de calle Actis al 2000, todo en barrio 2 de Abril.



CON EL PADRE DE GONZALO



Gracias al generoso aporte del periodista Sergio Boschetto, quien le realizó una entrevista al padre de Gonzalo, Gustavo Glaría, reproducimos a continuación las reflexiones surgidas de ese diálogo.

Consultado sobre qué le dijo la Policía a Gustavo Glaría, este respondió que, “la Policía nos dijo que todo el tema lo maneja la Fiscalía [Regional N°5 Rafaela], que hay un detenido, pero que no nos pueden dar más precisiones. Yo creo que es una lástima que vengamos aquí a ponernos nerviosos y hacer quemas [de cubiertas] acá que es algo que no nos gusta. No era la idea. La idea era realizar una marcha pacífica de reclamo. Porque esta convocatoria es muy linda pero si nos vamos a ese extremo ya pasa a ser feo”.

Sobre si lo sorprendió la convocatoria y la cantidad de gente participante, Gustavo Glaría señaló que, “hay muchísima gente gracias a nuestro héroe Gonzalito y tantos héroes rafaelinos que tenemos con tantas familias doloridas, tenemos que seguir luchando para que Rafaela cambie, nada más. Estoy gratamente sorprendido [por la cantidad de gente], lástima las circunstancias por las cuales nos tenemos que encontrar”.

Finalmente se lo consultó sobre qué le dijeron en Fiscalía sobre el único detenido hasta el momento por los hechos: “nada –dijo-. No tengo ninguna noticia de la Fiscal. Pero mañana me comunicaré con ella para ver cómo está avanzando la investigación”.