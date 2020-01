Carta de lectores Carta de Lectores 03 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Rafaela sufre



Sr. Director:



Mi Rafaela está triste. Mi pujante y hermosa ciudad está dolida. Mi Rafaela sufre, sufre por su inseguridad. Esa inseguridad que indigna, que cansa, que acobarda. Esa misma inseguridad que hace, ya, demasiado tiempo se denuncia, pero no se ven respuestas, al contrario, crece. Y creció tanto, que los rafaelinos llegamos a un estado de hartazgo, del querer defendernos por nuestra cuenta, de buscar ayudarnos entre nosotros, porque no nos vemos protegidos.

Así lo sintió Gonzalo, ante una escena de arrebato. Quiso ayudar y puso su valentía al servicio del prójimo, sin medir consecuencias, sólo respondiendo a su impulso solidario... y la injusticia ganó otra vez... Esa injusticia que nos rebela y hace que nos preguntemos, una y otra vez: ¿por qué ese ensañamiento contra el bueno?. Esa injusticia que hizo que, en vísperas de año nuevo, perdiéramos las ganas de brindar por un sueño, por una esperanza. Porque recibimos al año 2020 con mucho dolor, con demasiada bronca y desazón.

¿Nos merecemos esto los rafaelinos? ¿De qué vale tener una ciudad tan bonita, progresista, si no podemos disfrutarla? ¿Cómo se hace vivir cuando el temor se instaló en nosotros porque sentimos desprotección, desamparo?

Como rafaelina quiero que la muerte de Gonzalo no pase a ser un hecho desgraciado más, sino que sirva para que los responsables del Gobierno, Seguridad y Justicia tomen, de una buena vez, medidas concretas, rápidas y eficaces, para terminar con esta delincuencia que nos priva de nuestro legítimo derecho a vivir en libertad y en paz.



María Enriqueta Barbier

DNI 4974178