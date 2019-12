Inesperada reacción de Miss Nigeria al perder la corona de Miss Mundo Internacionales 16 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

En el escenario de Miss Mundo 2019 se respiraba la tensión. Las concursantes de Jamaica, Brasil y Nigeria habían quedado solas en un costado esperando el veredicto. Una de ellas se convertiría en la nueva reina y los rostros de nerviosismo coparon el lugar.

Mientras la anfitriona hablaba, las caras de las concursantes se iban desfigurando… La incertidumbre era tal que había un silencio abrumador. Hasta que se le escuchó decir “Jamaica”.

En ese momento estallaron los aplausos pero hubo una reacción que fue realmente inesperada. NI bien terminó de conocerse a la ganadora, Miss Nigeria -Nyekachi Douglas- enloqueció, pero no de frustración por haber perdido, sino de felicidad.

Salió corriendo por todo el escenario, abrazó a su amiga jamaiquina, giró y hasta hizo una especie de baile de la victoria alrededor de la vencedora. Su actitud se viralizó rápidamente.

Muy distinta fue la reacción de la concursante de Brasil… Visiblemente frustrada por haber perdido, sólo atinó a abrazar a la ganadora de manera protocolar.



La gran ganadora

La estudiante de psicología jamaicana Toni-Ann Singh fue coronada Miss Mundo 2019 el sábado en una ceremonia en Londres, con Miss Francia y Miss India como finalistas en el concurso de belleza.

“A esa jovencita en St Thomas, Jamaica, y a todas las jóvenes del mundo, por favor crean en sí mismas”, tuiteó Singh, de 23 años.

"Por favor, sepan que valen y que son capaces de realizar sus sueños. Esta corona no es mía sino vuestra. Tienen un objetivo", escribió.

Singh fue coronada por la ganadora del pasado año, la mexicana Vanessa Ponce de LeÓn y es la cuarta jamaicana que se consagra Miss Mundo. La francesa Ophely Mezino y la india Suman Rao fueron finalistas.

La joven de 23 años, quien dijo que su principal inspiración en la vida son sus padres, se perfiló como una de las favoritas para ganar la corona desde que ganó la competencia de talento del concurso. De hecho, en la ceremonia final tuvo la oportunidad de reinterpretar nuevamente el tema “I Have Nothing”, de Whitney Houston, que le mereció una ovación del público.

Este año dos mujeres negras osteNtan los principales títulos de belleza del mundo. Toni-Ann Singh el Miss Mundo y la sudafricana Zozibini Tunzi, Miss Universo.