Al menos 26 diputados deben ser reemplazados

Se trata de los legisladores que fueron designados en distintas áreas del Gobierno o bien fueron electos como senadores o en otros cargos en sus provincias. La Justicia debe fallar sobre casos correspondientes a la elección de 2017.

Por Carolina Ramos



Con el recambio legislativo y la asunción del presidente Alberto Fernández se dio una situación singular: al menos 26 diputados actuales -algunos de los cuales tienen la renuncia pendiente de aprobación- deberán ser reemplazados, por lo que la conformación definitiva de la Cámara baja todavía es una incógnita.

Se trata de legisladores que fueron designados, en buena parte, en distintas áreas del Gobierno Nacional, o bien fueron electos como senadores o en otros cargos en sus provincias.

Sin embargo, la mayoría de sus reemplazantes están bajo signos de interrogación, ya que la Justicia debe fallar en varios casos, impulsados por dirigentes mujeres reclaman asumir en lugar de hombres que se van de la Cámara.

Sucede que cuando se confeccionaron las listas de 2017 no regía la Ley de Paridad de Género, con lo cual el reclamo del colectivo femenino es que los reemplazos se realicen siguiendo el orden sucesivo de las nóminas, para no afectar la presencia de mujeres en Diputados.

Con ese planteo fueron a la Justicia Liliana Schwindt -aspirante a reemplazar al flamante canciller Felipe Solá-; Adriana Cáceres -pretende suplantar al intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro- y Claudia Márquez –pelea la banca que dejó Martín Llaryora, intendente de Córdoba-.

También hubo presentaciones de Claudia Bernazza -reclama el lugar del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza-, y Ayelén Spósito, cuyo caso es diferente al resto, ya que quiere reemplazar a otra mujer, María Emilia Soria, electa en el municipio rionegrino de General Roca.

Una vez que el Poder Judicial dé su veredicto, la Cámara de Diputados realizará una sesión dedicada exclusivamente a la jura de los reemplazantes; de ello dependerá la integración final de los bloques e interbloques, de cara a los debates de las primeras leyes de la gestión Fernández.



LOS QUE SE VAN

Nada menos que siete diputados del Frente de Todos asumieron como ministros del Gabinete: Eduardo “Wado” De Pedro (Interior), Felipe Solá (Relaciones Exteriores), Daniel Arroyo (Desarrollo Social), Agustín Rossi (Defensa), Juan Cabandié (Ambiente y Desarrollo Sostenible), Luis Basterra (Agricultura, Ganadería y Pesca) y Roberto Salvarezza (Ciencia y Tecnología).

Asimismo, Victoria Donda es la nueva titular del INADI; Sandra Castro se desempeñará en el área de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Defensa; Luana Volnovich asumió en el PAMI; Horacio Pietragalla, en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; y Carlos Castagneto, en una dependencia de la AFIP.

El exgobernador bonaerense Daniel Scioli fue confirmado por Fernández para convertirse en embajador en Brasil, pero su nombramiento debe ser aprobado en el Senado, por lo que todavía no presentó la renuncia. Tampoco lo hizo Daniel Filmus, quien estará al frente de la Secretaría de Asuntos Relativos a Malvinas.

El entrerriano Juan José Bahillo es otro de los que migran hacia un cargo ejecutivo: fue elegido por el gobernador Gustavo Bordet para encabezar el Ministerio de Producción.

Por otra parte, tres diputados resultaron electos senadores: Martín Lousteau por la Ciudad de Buenos Aires; Claudia Zamora por Santiago del Estero; y Sergio “Oso” Leavy por Salta.

Los restantes casos corresponden a diputados que fueron electos en sus distritos: Alejandra Rodenas -vicegobernadora de Santa Fe acompañando a Omar Perotti-, Gustavo Saadi -intendente de San Fernando del Valle de Catamarca- y Martín Pérez -intendente de Río Grande-. En el caso de Rodenas será reemplazada por la secretaria adjunta del SADOP Santa Fe, Patricia Mounier, quien figuraba en el cuarto lugar de la lista de candidatos a diputados nacionales del 2017. Y en el caso de Agustín Rossi, su reemplazante sería el concejal electo en la ciudad de Santa Fe, Juan J. Saleme aunque como desistió para continuar como edil en la capital santafesina el que asumirá será Esteban Bogdanich.

Otro detalle no menor es el del reemplazo de Elisa Carrió: la diputada fue electa en 2017 y en marzo se efectivizará su renuncia -ya aprobada por el pleno-. Si se aplica la paridad, asumiría Paytricia Holzman, del Pro; pero si se confirma el criterio del “corrimiento”, juraría en su lugar José Luis Patiño, cercano al “monzoísmo”. En cualquiera de los dos casos, la Coalición Cívica perderá un integrante. (Fuente Parlamentario.com)