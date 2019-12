Convocan a niños a practicar tenis en la sede de "Alerta"

SUARDI. - La Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Suardi, invita a todos los niños y niñas de entre 6 y 12 años a participar de la Propuesta: ¡Tenis! La actividad estará a cargo de la profesora Tatiana Lorenzatti.

Cabe destacar que la disciplina se brinda de forma totalmente gratuita, y que la misma se desarrollará en el Club de Caza y Pesca “Alerta”, todos los martes y jueves de 18:00 a 19:00 hs., dando inicio el próximo martes 17/12.

Un niño que comienza a jugar tenis desde pequeño, desarrolla una buena autoestima, aprende a manejar la presión, desarrolla su habilidad estratégica y se encuentra más consciente de su entorno.

¡No te olvides! La actividad comienza el próximo martes (17/12), desde las 18:00 hs. en el Club de Caza y Pesca “Alerta”.





ACTO FIN DE CICLO LECTIVO ESCUELA “DOMINGO F. SARMIENTO” N° 6141



Ayer se llevó a cabo en la Escuela “Domingo F. Sarmiento” N° 6141, el Acto de cierre de Ciclo Lectivo, con presencia de Autoridades, Docentes, Alumnos y Padres.

En ese marco el intendente Hugo Boscarol, el presidente del Concejo Municipal Gustavo Sella, el presidente del Concejo Municipal – mandato cumplido – Leandro Gastaldi, la concejal Verónica Juan y la referente del Área de Cultura y Educación Marianela Mottura, hicieron entrega de presentes, entre los que se destaca la “Silla de los Abrazos”.



“SILLA DE LOS ABRAZOS”



UNA SILLA…



¿QUÉ ES UNA SILLA? ¿PARA QUÉ SIRVE UNA SILLA?



Una silla puede ser útil, para alcanzar un objeto, para reunir a una familia alrededor de una mesa. Puede ser un elemento de trabajo, para las personas que la fabrican, es su creación. Una silla es también un elemento reparador, porque puede permitir un momento de descanso, para luego continuar una tarea, para observar las cosas desde otro lugar, para detenernos a pensar.

El objetivo de este regalo, es ofrecer una herramienta para que todos los integrantes de la institución puedan utilizar, en aquellos momentos de inseguridad, de fragilidad emocional.



¿CÓMO SE UTILIZA?



Si necesito un abrazo, una mirada, una palabra linda, la uso. Me siento y mi entorno sabrá que los estoy necesitando. Tan simple como eso. Me siento, para que me cuiden, para que me vean, para que me quieran.

La Municipalidad de Suardi entrega este presente, en reconocimiento al esfuerzo de la Institución Educativa durante todo el año, acompañando a los alumnos en diferentes instancias de participación local, departamental, provincial y nacional; siendo estas experiencias motivadoras para el aprendizaje significativo, el cual favorece el crecimiento individual y colectivo.





¡BÁSQUET MIXTO!



La Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Suardi, invita a todos los niños de entre 7 y 14 años a participar de la Propuesta: ¡Básquet Mixto! La actividad estará a cargo del Profesor Álvaro Farías.

Cabe destacar que la disciplina se brinda de forma totalmente gratuita, y que la misma se desarrollará en Club Sportivo Suardi, todos los lunes y miércoles de 18:00 a 19:00 hs., dando inicio el próximo lunes 16/12.

El básquet es un excelente ejercicio para que los niños desarrollen su condición física, velocidad y coordinación. Un deporte que también fomenta el trabajo en equipo y proporciona mucha disciplina.



¡No te olvides! La actividad comienza el próximo lunes (16/12), desde las 18:00 hs. en CSS





SEMINARIOS CULTURALES DE VERANO 2020



El Área de Cultura y Educación de la Municipalidad de Suardi informa que está abierta la Recepción de Proyectos para la Apertura de Seminarios de Verano.

Los interesados deberán acercarse a retirar las bases y condiciones a Casa de Mareilí (Rivadavia 343), en horario de atención al público, con fecha límite hasta el viernes 20/12.

Posteriormente, y luego de una evaluación realizada por las referentes del Área, se darán a conocer las propuestas de verano elegidas, y se abrirán las inscripciones.

¡Los talleres comienzan en enero!





CONCURSO NAVIDEÑO “ABRILE LAS PUERTAS A LA NAVIDAD”



¡DECORÁ TU PUERTA!



El Área de Cultura y Educación de la Municipalidad de Suardi, tiene el agrado de informar a toda la comunidad que nuevamente se llevará adelante el Concurso Navideño “Abrile las Puertas a la Navidad”.



El principal objetivo de esta convocatoria es vestir una vez más de fiesta nuestra localidad, incentivando a los vecinos a participar decorando sus puertas.



Como es costumbre, el concurso tendrá 3 categorías: INSTITUCIONES, COMERCIOS Y PARTICULARES.



¿CÓMO HACES PARA PARTICIPAR?



Decorá tu puerta, y envía una foto al mail: [email protected]



¡Tenés tiempo del 09 al 16 de diciembre para mandar tu fotografía!



Las fotografías se publicarán en la página de Facebook de la Municipalidad (Suardi Ciudad – Municipalidad de Suardi), el día miércoles 18 de diciembre y permanecerán hasta el jueves 26 de diciembre de 2018.



¡Gana la foto que consiga más “ME GUSTA”!



¿PREMIO?



Los ganadores obtienen como premio una bonificación con respecto a las Tasas Municipales, más precisamente, quedan absueltos de abonar la misma por 3 meses.