Cuarenta y cinco años abrazando una pasión

El reconocido director coral, Luis Anselmi, ha decidido retirarse de la actividad que cumple en nuestra ciudad, es por ello que lo hemos entrevistado para que quede documentada, en forma sintética su trayectoria, en nuestra ciudad y en la región.

Debemos señalar que dedicado con alma y vida a esta expresión artística dirigió a coros de distintas localidades, en nuestra ciudad lo hizo con el Coro Polifónico Municipal y actualmente con Rafaela Canta.

Es una persona que ama con verdadera pasión su actividad, la que cumple con profesionalismo y propuestas superadoras, con sus agrupaciones concreto´giras de diversa índole, algunas de las cuales fueron concretadas en Europa.

Seguidamente reproducimos sus respuestas:

*¿ Cuántos años hace que estás en la dirección coral?

"Tengo 70 años. a los 18 años ingresé al Coro Polifónico Municipal de San Francisco como coreuta raso y a los 25 comencé como preparador, el director, el querido y recordado Rubén Guarnaschelli, viajaba bastante a Alemania donde tenía a su hija Nury y en esos casos yo lo reemplazaba como director, de manera que hace aproximadamente 45 años que dirijo.

*¿Cómo surgió tu vocación?

"Según recuerdo, desde los diez años aprox. ya me gustaba el folclore, el tango y la música clásica, pero al ingresar al coro me gustó tanto que nunca mas pude dejar la actividad".

*¿Dónde te formaste?

"En el aspecto práctico me inicié con el Coro Municipal de San Francisco, los estudios teóricos generales lo realicé en el Conservatorio Provincial de Música "Arturo Berutti" de San Francisco, donde egresé con el título de Profesor de Canto.

"También tomé muchísimos cursos con directores argentinos como: Roberto Sachente, Mario Perini, Maragno, Héctor Nardi, Néstor Andrenacci, un curso de verano completo en el Teatro Colón, y con los directores europeos, Josep Pratt (español) y el alemán Wernner Pfaf. también el Histórico director mexicano Ramón Noble y el ecuatoriano Eugenio Auz; también aprendí muchísimo gracias a la amistad y permanente contacto con el maesto Vasco Emilio Ipinza Gil, y los italianos Ugo Cismondi, Nella Servadei y Walter Mori, amigos inolvidables".

*¿Cuál fue el primer coro que dirigiste?

"En calidad de suplente mi primer coro y gran amor fue el Coro polifónico de San Francisco, el primer coro que formé y todavía dirijo desde hace 33 años es el Coro Comunal de María Juana, quienes ya no son mis dirigidos sino mis amigos del alma.

* Se que sos muy prolífico y podés dirigir varias agrupaciones al mismo tiempo, en forma simultánea ¿cuántos coros ocupaban tus esfuerzos?

En este momento estoy dirigiendo el Coro Comunal de María Juana, la Agrupación Coral "Emigranti" de San Francisco y lamentablemente, este año dejo de venir a Rafaela, por razones de edad".

* ¿Cuánto tiempo hace que dirigís en Rafaela?

"Con Rafaela trabajé durante 31 temporadas, 17 con el Municipal y 14 con Rafaela Canta, a quienes también considero mis "Amigos del Alma"

¿Cuáles han sido las mejores satisfacciones ejerciendo tu profesión?

"Muchísimas, con todos los coros, pero vale destacar que el aspecto mas importante es la gran cantidad de amistades, en Rafaela, en todo el País, algunos países americanos y varios de Europa, todas amistades fundadas en el amor al canto.

"En cuanto a satisfacciones artísticas, de todo tipo, con el Coro de Rafaela, fuimos el primer coro en visitar Sigmaringendorf (1992) y Fossano (1998), realizamos tres giras por Europa ofreciendo mas de treinta conciertos en las tres giras, por Italia, Suiza, Alemania, España, Inglaterra y nuevamente Italia.

"Con el Coro de Rafaela cantamos en Castel Gandolfo para Juan Pablo II, con María Juana para Benedicto XVI y con Emigranti, para Francisco, el pasado año.

"Con Rafaela cantamos en el Teatro Colón de Bs. As. (1994), sin embargo también recuerdo con mucho cariño las presentaciones en los pueblos vecinos donde tan bien nos han recibido.

* Si debieses volver a empezar¿ elegirías esta misma profesión?

"Con toda seguridad, si pudiera capitalizar la experiencia, corregiría muchos errores, pero el consuelo de los errores cometidos es que solamente no se equivoca quién no hace nada. Nosotros hemos hecho bastante gracias al excelente trabajo de grupo del coro y de las respectivas comisiones cooperadoras.



Despedida

"Solo me queda manifestar que tengo que abandonar mi querido Coro Rafaela Canta, por que los años así me lo demandan, lo hago con mucho dolor pero con la gran alegría y los bellos recuerdos de todo lo hecho juntos, infinidad de momento muy felices y ricos en experiencia que sería imposible detallar, pero que me acompañarán por el resto de mi vida. También me queda la amistad con cada uno de los coreutas que es un tesoro imborrable que agradeceré por siempre.

Gracias queridos amigos de la Agrupación Coral Rafaela Canta, gracias a todos los amigos que nos han seguido en nuestros conciertos durante 31 años, gracias por el honor de haber conocido a un poeta extraordinario como Fortunato Nari, y un músico excepcional como Remo Pignoni y su familia. Pido perdón por lo que seguramente me estoy olvidando, es que son tantos!!!

Gracias a vos Marilú, que durante estos años te conocí y valoré siempre tu apoyo hacia nuestra actividad, como tanta gente de la prensa rafaelina.

En fin... Gracias Rafaela toda... siempre los recordaré con el mayor afecto".