Tercer puesto para López

Se cumplió este jueves con la segunda tanda de entrenamientos de las 8 Horas de Bahrein, cuarta fecha del Súper Campeonato 2019/2020 que cumple el Mundial de Resistencia en el circuito de Sahkir. Al cabo de la misma y demostrando una mejora en su performance, el Toyota Nº 7 que tripula el argentino José María López, junto al británico Mike Conway y el japonés Kamui Kobayashi, quedó en el tercer puesto de la actividad, con un tiempo de 1m44s221, a 1s750 del más rápido, el Rebellion que conducen Bruno Senna, Gustavo Menezes y Norman Nato. El buen funcionamiento del TS050 que maneja el cordobés, le permitió aventajar en la segunda tanda al coche Nº8 en el cual corren Sébastien Buemi, Brendon Hartley y Kazuki Nakajima, por medio segundo. Ambas unidades japonesas quedaron por detrás del Ginetta que logró el mejor tiempo en la tanda diurna y que conducen los británicos Charlie Robertson, Ben Hanley y Jordan King.



"ESTAR MEJOR"

Tras las dos sesiones de entrenamientos, diurna y nocturna, el primer día de actividad preparatoria a las 8 Horas de Bahrein en el circuito de Sakhir entregaron un resultado sorprendente. Por segunda competencia consecutiva, los integrantes del Toyota Gazoo Racing y sus coches híbridos se vieron aventajados por los LMP1 'no híbridos'. "Estábamos más retrasados de lo que esperábamos", resumió el sorprendido José María López al cabo de la jornada. Mike Conway, Kamui Kobayashi y 'Pechito' en el TS050 HYBRID Nº 7 lograron un tiempo de 1m44s221 para quedar a 1s750 del Rebellion Nº 1. "Pensamos que estaríamos más cerca", advirtió López, al analizar los registros del primer día. En la batalla interna de la escuadra, en tanto, el Toyota Nº 8 de Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima y Brendon Hartley finalizaron a 2s250 de lo mejor visto en el día. "Necesitamos seguir trabajando duro para mejorar el auto porque todavía no hemos podido sacarle todo. Va a ser difícil luchar por la victoria, pero trataremos de hacerlo", reconoció el argentino terminando las tareas del primer día en la pista de 5.412 metros.



MONZA Y KYALAMI

El Automóvil Club del Oeste (ACO), promotor del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), dio a conocer el calendario provisional de la próxima Súper Sesión 2020/2021 que marcará además la nueva era de los autos Hypercar's. Aún dependiendo de la aprobación del Concejo Mundial del Deporte Motor de la FIA, las competencias programadas para dicho certamen serán nueve (9) y contarán con la inclusión de los circuitos de Monza (Italia) y Kyalami (Sudáfrica), trazado este que no cuenta con una fecha FIA desde el GP de Fórmula 1 en 1992. La próxima temporada tendrá su inicio en Silverstone, el 5 de septiembre, y luego se correrá en Monza, el 4 de octubre. Tras el comienzo en Europa, el WEC se dirigirá a los circuitos asiáticos de Fuji (1º de noviembre) y Bahrein (5 de diciembre). Tras el receso, el certamen volverá el 6 de febrero de 2021, con la presentación en el escenario sudafricano. Posteriormente, el 19 de marzo se disputarán las 1000 Millas de Sebring; el 24 de abril correrá en Spa-Francorchamps, y cerrará su ejercicio en las 24 Horas de Le Mans, durante el 12 y 13 de junio.