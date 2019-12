Primera reunión de comisión del Concejo Locales 12 de diciembre de 2019 Redacción Por Se realizó ayer por la mañana donde se definió que la sesión ordinaria de este jueves 12 de diciembre se realice a las 11, después del acto de jura del intendente Luis Castellano que será antes. El proyecto para elevar el tope de contratación directa impulsado por el Ejecutivo no recibió despacho y seguirá siendo analizado en comisión.

Ayer por la mañana surgieron nuevos aires en el Cuerpo Legislativo local con la nueva conformación y con el nuevo presidente, Germán Bottero que estuvo al frente de la primera reunión de comisión.

En un clima de armonía se trataron temas que aún no recibieron despacho y la sesión para hoy quedó fijada para las 11 a partir de un proyecto de resolución.

Además se le dio despacho a un proyecto sobre la donación de terrenos p/calle - Conc Nº 182, aceptando y agradeciendo la donación efectuada por la Firma “Mediterráneo S.A.” de una fracción de terreno propiedad de la firma, para ser destinada a la apertura de calle P. D. A. Frondizi (entre la colectora de la Ruta Nacional Nº 34 y futura calle pública), y la apertura de futura calle pública (desde Avda. J. Perón hasta calle P. D. A. Frondizi); todas ubicadas en parte de la Concesión 182 de esta ciudad.

Uno de los proyectos que quedó en comisión y generó diferencias tiene que ver con el planteo del Ejecutivo sobre la contratación directa, solicitando que se prorrogue el plazo de la Ordenanza N°5.124 en iguales términos y condiciones dada la situación de emergencia económica que afecta al Estado local.

Por otra parte también está en análisis un proyecto que plantea modificar el artículo 48° de la Ordenanza N° 3.090, quedando redactado de la siguiente manera: Art. 48.º).- Contratación directa: Podrá contratarse directamente, no obstante lo dispuesto en el Artículo anterior, en los siguientes casos de excepción: a) cuando existan razones de verdadera urgencia, declarada por el Concejo Municipal, que tornen imposible esperar el resultado de la licitación; b) cuando hubiesen fracasado dos licitaciones para la misma contratación, siempre que el contrato directo se ajuste a las condiciones establecidas en el pliego de la licitación; c) la adquisición de bienes o servicios cuya naturaleza sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que solo posea una sola persona o entidad y no hubiera sustituto conveniente; d) las compras que deban efectuarse en países extranjeros cuando no sea posible o conveniente realizar en ellos licitaciones públicas o privadas.

Leonardo Viotti planteó la necesidad de revisar estos proyectos y no darles despacho y el justicialista Jorge Muriel dijo “la idea es darle despacho hoy porque el Ejecutivo necesita pagar y contratar distintas prestaciones”.

Lo concreto es que las iniciativas serán debatidas en las últimas sesiones y no serán votadas en la de hoy.

En tanto una ordenanza que se acordó se modificará es la que contemplaba que el Concejo debía sesionar al menos tres veces fuera del recinto y esto pasará a decir en lugar de “debe, podrá”, lo que le quita la obligatoriedad.

También este jueves se votará sobre tabla el proyecto de resolución sobre el nombramiento de los secretarios de bloque.



UN PEDIDO DE BONINO A MURIEL

Raúl “Lalo” Bonino, hasta ayer presidente del Concejo, hoy ocupando una banca dentro del Bloque de Cambiemos, sobre el final del encuentro le pidió a Jorge Muriel revisar su rechazo a ocupar la vicepresidencia 1era, destacando el buen trabajo realizado hasta aquí y valorando la responsabilidad del justicialista y su buen diálogo.

Muriel con calma y firmeza la respondió al macrista, “no vamos a convalidar ser parte de esto, en función de lo que consideramos un atropello hacia la institucionalidad. Quiero aclarar que no hay nada personal y de parte del justicialismo no va a existir ningún palo en la rueda, hoy hay temas mucho más importantes que esto pero consideramos que no era así la cosa y quiero dejar en claro que no hay nada que considerar, la renuncia sigue firme porque es una decisión del bloque justicialista”.

Ahora resta analizar las cuestiones formales de cómo se ocupará desde la aplicación del reglamento ese lugar, en una situación inédita.