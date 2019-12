LAS PLANTAS QUE VIVEN SIN TIERRA SUPLEMENTO RURAL 12 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Son la alternativa más simple, atractiva y novedosa para “vestir” la casa de verde. Ocupan poco lugar y la diversidad de los recipientes aumenta su valor decorativo.

Existen muchas especies de plantas que pueden vivir en un medio acuático y mantenerse lozanas por un tiempo considerable. Pero, además, colocando tallos, hojas o ramitas en agua logramos una de la más sencilla forma de multiplicación. Puede suceder, por ejemplo, que algunas de nuestras plantas hayan crecido desmesuradamente y sea necesario redimensionarla. Puede haber perdido su gracia, creciendo en altura o longitud con escasez de hojas en sus tramos inferiores.

Esto generalmente ocurre cuando han recibido poca luz o una atención no esmerada. Es, entonces el momento apropiado para tener hijuelos de ellas, mejorando así la planta madre y obteniendo nuevos retoños. El método más sencillo será colocar las plantitas a enraizar en recipientes de vidrio.

Como proceder? El medio a emplear será siempre el agua, variara simplemente la forma de corte y elección de acuerdo con el tipo de especie que hayamos elegido reproducir.

Multiplicación por individuo. Algunas plantas como Asplenium, saxífraga, cinta, producen por si misma hijuelos a partir de los cuales crecerán los nuevos ejemplares. En principio se alimentan de la planta madre y de ella dependen para su nutrición. Pero podemos separarlos de su origen y colocarlos en recipientes con agua para promover el desarrollo radicular y que sean así, autosuficientes.

Multiplicación a partir de hojas. Existen algunas variedades como la Peperonia, la Saintpaulia o Violeta africana, muchas begonias y algunas crásulas, que se reproducen fácilmente a partir de sus hojas. El método es muy sencillo: se corta una hoja de la planta madre con su correspondiente pecíolo, el cual se humedece introduciéndolo en polvo sobre la base de hormonas especificas para generar el enraizamiento, y luego se coloca en agua para facilitar la aparición de raíces.

De esta manera, a partir de estas hojuelas, nacerá la nueva planta. Multiplicación de herbáceas perennes.

Existen infinidad de variedades como Pothus, Philodendrom, Tradescantia, Pilea, etc. que se pueden reproducir en tramos de sus tallos. La porción elegida es por lo general, la punta. Se cortan de la base de la planta o bien de los renuevos laterales. Antes de cortar los esquejes es conveniente regar profusamente las plantas unas 12 horas antes para que estos estén completamente cargados de humedad. Utilice un cuchillo bien afilado para separar los brotes nuevos de unos 7 a 10 cm. de largo. Corte en el punto de nacimiento de una hoja. Elimine las que se encuentran en el tramo inferior del esqueje. Sumerja este extremo en polvo de hormonas y coloque en agua en un sitio luminoso, a temperatura cálida. Multiplicación de plantas de tallos leñosos. Se pueden reproducir especies como Cordyline, Yuca, etc.

Corte brotes maduros pero jóvenes, de unos 30 cm. de longitud por debajo de la axila foliar y proceda como en los casos anteriores.

LO QUE DEBEMOS SABER.

* En ningún caso utilice esquejes en floración o que tengan capullos, porque el enrizamiento será deficiente.

* Para evitar que el agua donde enraícen las nuevas plantas se enturbie, introduzca en el fondo del recipiente un pedazo de carbón de leña.

* No deje demasiado tiempo las plantitas en agua. Las raíces después de un cierto tiempo, crecerán muy frágiles. Lo indicado es que cuando las raíces hayan alcanzado cerca de 5 cm. de longitud y posean una apariencia compacta, los hijuelos se planten en una mezcla de turba y tierra.

HIDROPONIA: las plantas cultivadas de esta forma, como por ejemplo la frutilla que se adapta perfectamente a este tipo de producción, requieren de una mezcla especial de sales minerales para tener suficientes nutrientes para crecer. No es solo colocar la plantita con la raíz desnuda en el agua; sino que se necesitan recipientes especiales, la formula nutritiva y condiciones ambientales de luz y temperaturas especiales para el cultivo de cada especie. Acá en Rafaela hay un productor haciendo sus pasos en esto …suerte

NO SE APRESURE ESPERE QUE DISMINUYAN UN POQUITO LAS TEMPERATURAS PARA QUE ESTA TAREA SEA EXITOSA. MARIA PAULA