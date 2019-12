Gonzalo Toselli asumió un nuevo mandato

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la víspera, como todo el país, esta ciudad vivió una verdadera fiesta democrática por haber asumido sus funciones quienes fueran elegidos por la voluntad popular para ejercer el Gobierno y el Co gobierno de la ciudad.

En la mañana se llevó a cabo el acto protocolar de asunción de los nuevos ediles y en el atardecer hizo lo propio Gonzalo Toselli que, de este modo inició un nuevo mandato de su gestión frente al Municipio.

Ante la imposibilidad de poder efectuar una cobertura de esa trascendente ceremonia, efectuamos una breve entrevista al mandatario, cuyas respuestas las ofrecemos seguidamente.



*¿Cuáles son los puntos inconclusos de esta última intendencia que llevás como deuda y aspirás a culminar en los próximos cuatro años?

No lo llamaría puntos inconclusos, sino en proceso. En este tiempo, logramos planificar las bases para el desarrollo de la ciudad, y mi mayor deseo es poder seguir avanzando en ese camino, que ya tiene un norte marcado, en el Plan de Desarrollo, el Plan Territorial y el Estratégico Productivo.



* A tu juicio ¿cuál es el logro más importante del mandato que culmina?.

Los logros más importantes tienen que ver con las oportunidades que se generaron para las personas de Sunchales, oportunidades que se materializan en los espacios creados: espacios de garantía de derechos, como la nueva Escuela Secundaria, la Escuela para el Trabajo, el programa Encuentros.



* ¿Cuáles son los objetivos para este nuevo período?

En este nuevo período planteamos ejes de trabajo que surgieron como conclusiones de los espacios de participación que propiciamos, es decir, que los construimos juntos con la ciudadanía: se pueden enmarcar en: el desarrollo productivo local, en la garantía de derechos (incluyendo la salud, educación, accesibilidad, ambiente sano) y la modernización del estado, basada siempre en la transparencia y participación.



* ¿Seguirás gestionando para que concluyan la autopista?

Por supuesto, es un hito para la gestión local, es decir uno de los proyectos principales que necesitamos concluir como comunidad. Vamos a seguir gestionando incansablemente para que no quede olvidado, para que la Autopista sea una realidad. En este último tiempo, logramos que se realice la demarcación correspondiente, que se ilumine la zona y estamos avanzando con la colocación de radares en el trayecto de Sunchales.



* ¿Cómo ves la relación con el nuevo Gobierno, tanto provincial como nacional?

Vamos a trabajar para que la relación sea lo más beneficiosa posible para la comunidad. Tenemos muchos proyectos generados en conjunto tanto con el gobierno provincial como el nacional, expedientes que certifican todo el trabajo realizado hasta este punto, y por ello, mi deseo es trabajar a la par de ambos niveles de gobierno para poder concretarlo.



* ¿Esperás mejorar las relaciones con el Concejo Municipal?

No creo que haya sido una mala relación, sino una relación propia de dos poderes con representatividad de distintas ideologías, que busca construir continuamente consensos para el bien de la comunidad.





Nuevo gabinete:

Secretaria de Gestión: Omar Martínez.

– Subsecretaría de Infraestructura Urbana y Rural: Fabrina Girard.

– Subsecretaría de Ambiente y Servicios a la Comunidad: Cecilia Gabiani.

– Subsecretaría de Hacienda y Finanzas: Andrea Borkowski.

– Coordinación Asesoría Jurídica: Marcelo Schmidt.



Secretaría de Desarrollo: Marilina Grande.

– Subsecretaría de Educación, Salud y Convivencia: Pablo Ghiano.

– Subsecretaría de Producción y Cooperativismo: Carolina Prados.

– Coordinación de Cultura: Romina Girard.

– Coordinación de Tecnología y Ciencia: Guillermo Ercole.

– Coordinación de Promoción de Derechos: Flavio Gonzalez.



Agencia Municipal de Seguridad: Daniel Bernini / Responsable operativo de la Guardia Urbana Sunchalense: Gustavo Quiroga.

> Coordinación de Proyectos: Agostina Gasser.

> Coordinación Ejecutiva: Vanesa Escobio.

> Dirección de Comunicación: Solana Bergese.

> Dirección de Modernización: Osvaldo Somaglia.

> Instituto Municipal de la Vivienda: Arq. Ariel Manning.

> Instituto de Desarrollo Territorial: Arq. Mario Brenna.









