Quinto día de huelga complica a Francia Internacionales 10 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 10 (NA). - Atascos y aglomeraciones caracterizaron este lunes el quinto día consecutivo de huelga general en Francia, en protesta contra la reforma de las pensiones. De todos modos, para hoy estaba prevista la continuidad del diálogo del gobierno con los sindicatos.

En tanto, se espera un martes de lucha y grandes manifestaciones tras el éxito de la del jueves pasado, con 800.000 personas en las calles según el Ministerio del Interior, pese a que los sindicatos aseguraron que se trató de un millón y medio.

El próximo miércoles, el primer ministro, Edouard Philippe, develará su proyecto que prevé suprimir los regímenes especiales de jubilación. "Estoy decidido a llevar la reforma hasta el final respetando a la gente y respondiendo a sus inquietudes. Si no hacemos ahora una reforma profunda, seria, progresiva, alguien la hará mañana de manera brutal", advirtió Philippe este domingo.

El núcleo duro de la protesta está en el transporte público, observó el diario español El Mundo.

Los sindicatos que protagonizan la huelga, con la CGT a la cabeza, exigen la retirada del proyecto.

La más moderada y más importante, CFDT, no apoya la medida de fuerza, aunque sí su sección ferroviaria.

Diez de las 14 líneas de metro de París estaban cerradas, dos funcionaban (son automáticas) y las otras tenían menos convoyes y sólo en horas pico.

Mientras tanto, sólo circulaba uno de cada cinco trenes de cercanías. Los atascos en las carreteras alcanzaban los 631 kilómetros (el récord histórico es de 739 en una nevada importante, según la Web Sytadin).

Las estaciones de tren y de metro que no estaban cerradas acogían hoy multitudes de viajeros que penaban en busca de transporte. En siete de los 25 garajes de los autobuses urbanos de París ha habido piquetes, así que sólo circulaban un tercio de los ómnibus que habitualmente ruedan por París.

Las otras grandes ciudades de Francia, como Marsella o Lyon, registraron embotellamientos importantes. Uno de cada cinco trenes de alta velocidad circulaba, en tanto que fueron anulados los servicios hacia España y Suiza.

A su vez, la empresa responsable del transporte público en París, la RATP, recomendó "evitarlos en los próximos días" y las autoridades sugirieron consultar con las compañías aéreas por los diferentes vuelos que estaban previstos para las jornadas siguientes.