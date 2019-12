Temas de Educación Sexual Editorial 09 de diciembre de 2019 Redacción Por "Cómo evitar el abuso sexual", uno de los temas ESI más demandados por los chicos de sexto grado.

El abordaje de la educación sexual en las escuelas argentinas cumplió más de una década amparada en una ley nacional aprobada en el 2006, aunque eso no apaga las discusiones que surgen periódicamente en torno a las comunidades educativas y los distintos niveles de gobierno. Con la mayor visibilización que se ha dado en torno a la perspectiva de género en los últimos años y su enfoque en las aulas, se renovaron los debates sobre los contenidos de educación sexual y la forma de desarrollarlos, a la vez que determinados sectores identificaron lo que creen una amenaza y que han bautizado como ideología de género. Justamente, hace poco más de un año, el 28 de octubre de 2018, millones de argentinos en todo el país participaron en la primera manifestación nacional para rechazar la ideología de género en el currículo escolar. Familias, comunidades escolares y grupos a favor de la vida y la familia se movilizaron por las consignas “Con mis hijos no te metas” y “Sí a la Educación Sexual Integral, no al adoctrinamiento”. De este modo, muchos argentinos mostraron su descontento por el proyecto de reforma a la ley de ESI vigente desde 2006, que intenta imponer la ideología de género en las escuelas.

La educación de los niños y niñas siempre debe ser una prioridad, está claro, pero en lo que respecta a educación sexual integral se ha ampliado una grieta, que ya estaba aunque disimulada, a partir del debate en el Congreso y la sociedad toda sobre la legalización del aborto, que se dio con mayor fuerza el año pasado. Si bien el proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados pero no logró superar el filtro en el Senado, el presidente electo que mañana asumirá formalmente el cargo ya anticipó que enviará a la legislatura nacional un proyecto que impulsa el aborto legal, por lo que se preanuncia una mayor intensidad en la discusión. Cabe recordar que Rafaela no está al margen de esta discusión pues existen dos sectores bien definidos que salen a escena para medir fuerzas en torno a un asunto medular, más en los tiempos que corren caracterizados por la emergencia de nuevos derechos de la ciudadanía.

Mientras las tensiones seguirán presentes, es bueno repasar resultados de la aplicación de contenidos de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas argentinas. En este marco, los cambios fisiológicos de la adolescencia, el cuidado del cuerpo y la salud y "cómo evitar el abuso sexual" son los temas de ESI con mayor demanda de información entre los chicos de sexto grado de primaria, según los resultados de la evaluación Aprender 2018.

El informe también sostiene que, según los directivos participantes, "el 98% de las escuelas primarias trabajan, con distintos niveles de abordaje, contenidos de ESI". Uno de los apartados de la publicación de 98 páginas trata sobre "los temas de ESI que los estudiantes demandan" y los temas que tuvieron mayor cantidad de menciones fueron "los cambios del cuerpo en la adolescencia" y el "cuidado del cuerpo y la salud" (38% cada ítem).

Muy cerca quedaron otros como "cómo evitar el abuso sexual" (34%) y la prevención del maltrato (30%), "temas sensibles y urgentes, donde la escuela tiene un rol clave para la detección y abordaje de esta problemática de violencia que, según estadísticas oficiales, ocurre en un 53% de los casos en el ámbito familiar", sostiene el informe. En quinto lugar de los tópicos más demandados se ubica "Los derechos de los niñas, niñas y adolescentes", respecto a los cuales "la escuela es un actor estratégico" para garantizar su ejercicio.

Respecto a las diferencias entre escuelas públicas y privadas, la encuesta demuestra que mientras la prevención el abuso sexual y la del maltrato "fueron seleccionados en mayor proporción por los estudiantes de escuelas del sector privado", mientras que en las escuelas públicas hay mayor interés por "el cuidado del cuerpo y la salud, y los cambios del cuerpo en la adolescencia".

Entre las mujeres, 4 de cada 10 dicen que les gustaría obtener información sobre cómo evitar el abuso sexual, mientras esta proporción entre los varones es de 3 de cada 10. A su vez, 34% de las mujeres mencionó la prevención del maltrato, mientras que esta proporción entre los varones fue del 25%.

Si bien 7 de cada 10 docentes afirma haber recibido capacitación, les gustaría recibir más preparación sobre prevención del grooming, la vulneración de derechos (abuso sexual, violencia de género y trata de personas) y las nuevas formas de masculinidad y femineidad.