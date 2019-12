El transporte de cargas no puede pagar el bono Locales 07 de diciembre de 2019 Redacción Por Las empresas del sector advierten que es imposible pagar el bono de fin de año y reclaman al Gobierno nacional que se declare la actividad en emergencia.

Los transportistas de carga enrolados en la Federación FADEEAC advirtieron ayer que sería "imposible" afrontar el pago de un bono de fin de año, una de las iniciativas que podría impulsar el presidente electo, Alberto Fernández, en sus primeras semanas de gestión y que además viene reclamando el gremio de Camioneros que lidera Hugo Moyano.

La entidad solicitó, además, declarar la "emergencia" del sector del transporte y logística. "Esta emergencia se solicita no solo por la muy extensa baja de la actividad que viene registrándose desde el año 2011, la gran presión fiscal que soporta el sector y el aumento constante de sus costos, sino con la intención principal de mantener el trabajo de miles de trabajadores que hasta el momento, las empresas asociadas a las cámaras nucleadas en FADEEAC, no han despedido", subraya.

"En el marco del reclamo publicitado por los representantes sindicales fuera de lo acordado en paritarias libres y vigentes, indicamos que no negamos la necesidad, sino que la gravedad hace imposible el pago. Muchas de nuestras empresas enfrentan el abismo", indicó en un comunicado la federación a la que está adherida entre otras la Cámara Empresaria del Transporte Automotor de Rafaela (CETAR) que preside Hernán Heinzmann.

En FADEEAC aseguran que se mantienen abiertos al "diálogo permanente" y reclamaron a la dirigencia sindical que los acompañen en el "reclamo de emergencia que nos ayudará a subsistir a todos, y no obstaculicen el poco funcionamiento que tiene el sector con medidas que, además, son cercanas al incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada hace días".

"El parate de los dadores de cargas de diversos rubros por la recesión nos lleva a situaciones insostenibles que impactan directamente en la economía de todas nuestras familias, trabajadores y empresarios", indicó FADEEAC, que representa al 80% de las empresas de transporte y logística del país. La cámara señaló: "Nunca nos negamos cuando la economía lo permitía, a pagar una suma a fin de año, hoy, es imposible".

"Sabemos que el poder adquisitivo del salario es importante, pero mayor aún son las pérdidas que registran las empresas producto de la alta inflación que viene soportando la economía de Argentina durante tantos años", sostiene la federación a la hora de argumentar su reclamo. "En lo que va del año los salarios de los trabajadores han sido aumentados en un 43% (11% en el mes de marzo, 5,5% en el mes de Mayo, 11,5% en el mes de julio y 11,5% en el mes de octubre) y además de ello en el mes de julio en el ámbito de las paritarias 1019-2020, y a pesar que dicho acuerdo tiene vigencia hasta el 31 de junio de 2020, nos hemos comprometido, y está debidamente documentado en el acta correspondiente, revisar dicho acuerdo a partir del mes de enero próximo. El Sindicato de Camioneros también lo ha hecho, cosa que no está respetando realizando asambleas en las empresas agravando aún más la situación ya muy grave producida por la crisis económica y pone en riesgo el mantenimiento de las fuentes de trabajo", planteó.

"No negamos la representatividad de los trabajadores del sector por parte de dicho Sindicato, sino todo lo contrario, la respetamos mucho, pero las medidas que él adopta y obliga a adoptar a los trabajadores perjudica mucho a estos" agrega en tono crítico.

"FADEEAC solicita al Sindicato de Camioneros que respete el trabajo y la necesidad de los trabajadores y que dé cumplimiento de lo acordado y firmado. Que trabajemos juntos por la mejora del sector y que respete a las empresas y sus empresarios como ellos lo hace con sus trabajadores. Como dijo el Secretario General del Sindicato de Camioneros: 'hagamos un esfuerzo'. Nosotros agregamos que lo hagan ellos también pues ese esfuerzo lo viene realizando las empresas de logística y del autotransporte de cargas y sus trabajadores" finaliza el comunicado que lleva la firma de la Mesa Ejecutiva.