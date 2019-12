Madre entregó a su hijo menor por ladrón Policiales 05 de diciembre de 2019 Redacción Por PLAZA CLUCELLAS

Siendo la 1:50 de la víspera, se presentó en sede policial de la Subcomisaría N° 7 de Plaza Clucellas, una mujer de 33 años identificada como EA, junto a su hijo, BA de 15 años.

La mujer manifestó que su hijo había salido a comer a la casa de un amigo y al ver que no regresaba, su pareja salió a buscarlo, llevándose la sorpresa de que en ese domicilio no había estado.

Así, el hombre tuvo conocimiento de que el menor de edad estaba de recorridas con dos jovencitos más. Cuando el menor regresó a su casa le confesó a su madre que habían sustraido del Club Florida –luego de ingresar por una ventana- packs de agua saborizada y una caja de helados. Se dio conocimiento a la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia - Delegación Oeste, por la minoridad de los autores del hecho, responsables de “hurto no punible”.



HALLAN MOTO

ROBADA

Siendo las 14:45 de la víspera, personal policial del Destacamento N° 9 fue comisionado a calle Anduiza al 1500, ya que la propietaria de la vivienda EM, encontró una motocicleta en el fondo de su patio, siendo esta una marca Guerrero Trip de color gris con el faltante de la pechera y los cables cortados.

La misma fue sustraída en jurisdicción de la Comisaria N° 1.