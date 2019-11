Cinco propuestas para impulsar a las Pymes

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) pretende ser un actor constructivo en la búsqueda de soluciones para esta coyuntura difícil, que no admite especulaciones de ningún tipo.

Las micro, pequeñas y medianas empresas argentinas están en emergencia desde hace tiempo. La recesión, la incertidumbre y la volatilidad se profundizan, y delinean un complejo panorama que requiere medidas extraordinarias para ayudarlas a desplegar su potencial.

Es por eso que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) pretende ser un actor constructivo en la búsqueda de soluciones para esta coyuntura difícil, que no admite especulaciones de ningún tipo. Ante este panorama difícil, buscan tomar medidas que ataquen la coyuntura más

urgente pero que actúen también, con una mirada de más largo plazo, para potenciar toda la capacidad de nuestras empresas.

Las pymes emplean en conjunto al 70% de los trabajadores de nuestra economía: su recuperación es fundamental para fortalecer la creación de empleo de calidad. Y además, con los incentivos correctos, pueden ser parte de la solución a algunos de los problemas estructurales de nuestra economía, y convertirse en un actor central en el crecimiento de la oferta exportadora nacional.

Es por eso que desde CAME pusieron a consideración una serie de medidas específicas que atiendan a la delicada situación que atraviesan las pymes en diversos planos, en conjunto con otras tendientes a recuperar la estabilidad macroeconómica y la actividad del mercado interno.



MEDIDAS EN CINCO AREAS

-A) Plano tributario: introducir una serie de modificaciones al esquema de contribuciones a la seguridad social previsto en la Ley 27.430; y racionalización del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios.

-B) Promoción de las exportaciones: Derogar los derechos de exportación para el conjunto de empresas PyME, y reintroducir el esquema de reintegros vigente hasta julio de 2018.

-C) Impulso al consumo: mejorar y potenciar el programa Ahora 12, en conjunto con otras líneas de crédito que permitan a las Pymes comerciales brindar condiciones de financiamiento similares.

-D) Saneamiento financiero: crear instrumentos que permitan compensar a las Pymes los mayores costos financieros que debieron afrontar desde el segundo trimestre de 2018 como consecuencia de la suba abrupta de la tasa de política monetaria.

-E) Impulso al turismo internacional receptivo: ampliar y simplificar el régimen de devolución de IVA para turistas extranjeros.