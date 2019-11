Compromiso para impulsar la pavimentación de la Ruta 22

COLONIA BICHA. - Se comprometió el gobernador Miguel Lifschitz en cumplir el compromiso asumido, impulsando la pavimentación de la ruta 22 entre Colonia Bicha y Eusebia. Lo hizo al visitar la localidad en la que entregó un primer anticipo de $ 229.430,63 de un total de $ 1.529.537,50 para la ejecución de obras de cordón cuneta.

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz fue recibido en la Escuela N° 6082 “Martín Miguel de Güemes”, por el presidente comunal Adolfo Ferrero y la directora del establecimiento Miriam Feriger contando con la presencia de los alumnos, docentes, representante de instituciones y vecinos.



El mensaje del presidente comunal

Al agradecer el presidente comunal Adolfo Ferrero la presencia, señaló que hace veinticinco años y un mes que un gobernador no visita la localidad.

“Necesitábamos que conozca que somos un pueblo, en la que el movimiento cooperativo es el eje motor de la comunidad, “de esa forma vivimos, convivimos y nos educamos y tratamos de cumplir con lo que el movimiento cooperativo realiza. Esta comuna es una continuación del movimiento cooperativo”.

“La educación siempre nos llevo de la mano a tal punto que la escuela es del pueblo, la construyó gente que tenía una visión especial por la educación, normalmente eran todos analfabetos, pero pensaron que la educación iba a desarrollar la cultura de nuestro pueblo, así que estamos luchando para ser mejores, no creernos lo mejores, trabajando para que nuestra gente se sienta confortable”

Como tantas veces lo hizo en los últimos tiempos el titular de la comuna hizo referencia a la imperiosa necesidad de pavimentar la ruta 22, indicando que entre 1981 y 1983 quedaron aislados por las inundaciones, pero en lugar de irse del lugar entre todos se pusieron a trabajar y en 1984 dieron inicio al ripio Bicha – Eusebia, obra que fue inaugurada en 1991. Desde aquella época los productores mensualmente aportan para mantener los caminos. “Era prioritario sacar la producción y contener social y humanamente a la gente, es una materia que nos queda gobernador, la ruta 22 para nosotros, es un antes y un después, como lo fue en el año 84 que comenzamos a hacer el ripio, tenemos acceso a todos los campos con arenados con aporte de la gente, nos falta la ruta”.



El discurso del gobernador

“Esta es una institución que tiene toda la historia del pueblo porque por aquí pasaron los padres y abuelos de los chicos que hoy asisten y en el futuro vendrán sus hijos y la escuela seguirá estando”, afirmó el gobernador

“Es un orgullo ver que en cada rincón de Santa Fe hay una escuela abierta que todos los días va llevando adelante el proceso de la enseñanza, la construcción de los ciudadanos del futuro", agregó Lifschitz.

Por otra parte señaló que en nuestro país cada vez que existe un problema con la económica, con el mercado, con el dólar se mira a la pampa húmeda para que la producción y el trabajo de la gente del campo pongan en marcha la economía y no va a ser una excepción en esta ocasión. Esta economía no está en las grandes ciudades, sino que está en el interior, en los pequeños pueblos donde se produce gran parte de la riqueza que sale por los puertos hacia otros lugares del mundo y que moviliza toda la economía.

“El presidente comunal de manera insistente nos ha reclamado la pavimentación de la ruta 22, es un compromiso que hemos asumido que lamentablemente por el deterioro de la economía nacional de estos últimos tiempos nos ha impedido poner en marcha como hubiéramos querido, pero esta hecho el proyecto, está preparado el pliego de licitación y asumo el compromiso como legislador a partir del 10 de diciembre de impulsarlo para que este proyecto se pueda concretar en la etapa que viene para que todo el esfuerzo de Colonia Bicha pueda dar sus frutos y finalmente tenga su conexión pavimentada para garantizar que el trabajo de producción tenga su respuesta”, concluyó expresando Miguel Lifschitz



Impusieron nombres a aulas de la escuela

La imposición de nombres a las aulas de la Escuela N° 6082 “Martin Miguel de Güemes” como modo de celebración de los 125° Aniversario de la fundación del pueblo concretaron a través de un acto que contó con la presencia de autoridades, representantes institucionales y la comunidad educativa.

Ladislao Biro, René Favaloro, Mafalda, Olga Cossettini, José Pedroni, Ernesto Sábato , Gesta de Malvinas, Maria Elena Walsh, Esteban Laureano Maradona, Nelson Mandela y Madre Teresa de Calcuta fueron los nombres impuestos.

“La comunidad Educativa de la Escuela N° 6082 “Martin Miguel de Güemes” de Colonia Bicha decidió elegir nombres a diferentes espacios de esta Institución como modo de celebración de los 125° Aniversario de la fundación de nuestro pueblo. A partir del año pasado se comenzó a trabajar el proyecto de identidad “Colonia Bicha tiene historia”, decidimos este año por qué no ponerle un nombre a cada espacio. Es así que a través de la continuación del proyecto se decidió trabajar con acontecimientos mundiales, nacionales y locales a través de décadas a partir del año de fundación de Colonia Bicha, algunos de los nombres seleccionados hoy están presentes”, manifestó la directora del establecimiento educacional, Miriam Feriger.

El acto comenzó con la bienvenida a los participantes para luego dar lectura de la disposición de la regional con la aprobación de los nombres, lectura de la fundamentación de los nombres elegidos, bendición del establecimiento.

Prosiguió con palabras del ex combatiente de Malvinas Roque “Luli” Weiss y de Adriana Acuña en en representación del sobrino de Esteban Laureano Maradona, como así se refirieron al acto la Supervisora de Nivel Primario Patricia Rosso y de la Directora de la Escuela Miriam Feriger.

Alumnos del establecimiento cantaron y bailaron con cintas con la canción de Alejandro Lerner "Cambiar el mundo", finalizando con una suelta de globos con mensajes de los alumnos que queremos para "Nuestra Argentina" para luego habilitar la exposición de los trabajos realizados por los niños y docentes sobre el proyecto y el nombre de cada espacio.