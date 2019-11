Los ojos de un rafaelino en la NASA Locales 17 de noviembre de 2019 Por Mario Cabrera Días pasados, y por segunda vez en dos semanas, la NASA eligió una de sus fotos como APOD (Foto Astronómica del Día). La primera vez fue una toma de alta resolución frente al Sol, y la segunda una impecable fotografía de una parte de la superficie lunar. Se trata de un importante reconocimiento internacional inédito para un fotógrafo de nuestra ciudad.

FOTOS GENTILEZA E. SHABERGER POUPEAU LA SEGUNDA VEZ. La foto de alta resolución de la Luna que fue elegida por la NASA para su publicación. LA PRIMERA. El tránsito de la ISS frente al Sol, la primera mención que eligieron los astrofísicos de la NASA.

Eduardo Schaberger Poupeau (46) es un fotógrafo común de nuestra ciudad que se dedica a fotografiar distintos eventos en Rafaela de manera profesional y algunos acontecimientos familiares. Pero también tiene, como una especie de hobby un tanto particular, practicar la astrofotografía, algo que aprendió de forma autodidacta y que viene realizando desde hace 3 años cuando el tiempo y las condiciones climáticas se lo permiten. Como bien lo expresa el término, la astrofotografía es una mezcla entre la fotografía y la astronomía amateur que consiste en la captación fotográfica de las imágenes de los cuerpos celestes u objeto astronómico, como ser planetas, satélites, meteoros, cometas, eclipses, constelaciones, galaxias, etc. Lo cierto es que el pasado lunes 11 de noviembre, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, más conocida como NASA (por sus siglas en inglés, National Aeronautics and Space Administration), la agencia del gobierno estadounidense responsable del programa espacial civil, así como de la investigación aeronáutica y aeroespacial, eligió por segunda vez en 15 días una de sus fotos como APOD (Foto Astronómica del Día), un logro increíble e inédito para nuestra ciudad, ya que se trata de uno de los reconocimientos más importantes dentro del mundo de la astrofotografía. “La NASA tiene, desde el año 1995, un portal que se llama la Fotografía Astronómica del Día o APOD. Allí publican una foto por día durante todos los días del año, referidas al tema astronómico. Pero no solo hay fotos que sacan fotógrafos de todo el mundo, sino también fotos propias de la NASA. Las imágenes que se publican son de muy buen nivel y es una página que está abierta al público donde mandás tus fotos a través de un mail dirigidos a dos astrofísicos de la NASA, que son los que luego eligen, de todas las fotos que van recibiendo, más las propias de la NASA, qué foto va a ser publicada como foto del día. Aparte de eso, un astrónomo profesional es el que explica qué es lo que se ve en la foto. Ese es el premio máximo que se puede obtener dentro de la astrofotografía, el prestigio que te da que te publiquen, porque realmente es difícil poder llegar a ser elegido en medio de miles de fotografías. No hay ningún beneficio económico, sino que se trata de un orgullo para un fotógrafo aficionado como yo”, explicó Edu Schaberger, muy feliz como no podía ser de otra manera, en el diálogo con LA OPINION.



MAS DETALLES

Para entender un poco más de que se trata la astrofotografía, el rafaelino expuso que “es bastante extensa, y si bien se refiere a fotografiar objetos del cielo, hay distintas ramas dentro de la astrofotografía. Una de las más divulgadas últimamente es la astrofotografía de paisajes astronómicos, que es hacer, por ejemplo, una foto de una montaña o un paisaje rural con la Vía Láctea arriba. Es algo que se puede hacer con una cámara especial y profesional con un buen lente. También hay otras ramas más cercanas a la astronomía, que es la astrofotografía a través de telescopios, donde podes fotografiar objetos de cielo profundo, como nebulosas, galaxias. Están también las fotografías planetarias, que engloban a la Luna, el Sol y los demás planetas, y también están las fotografías como las que estoy haciendo, donde la NASA me ha reconocido, que son los tránsitos de la estación espacial internacional frente al Sol o frente a la Luna”.

Dentro de lo que es Rafaela, Schaberger es el único que se dedica a esta rama. Y en Argentina ya hubo otros astrofotógrafos que han sido premiados por la NASA, pero dentro de la fotografía de cielo profundo, no de las que normalmente capta o se enfoca Eduardo, que son las de Sol, Luna y tránsito espacial. “Llevo fotografiado unos 15 tránsitos espaciales, y me gusta mucho cuando pasan frente al Sol o la Luna porque tienen mucha adrenalina. El paso dura 5, 10 o 15 décimas de segundos, es muy breve, entonces tenes que ir hacia lugares específicos, porque el corredor, por dónde se ve que pasa frente al Sol, es de 5 kilómetros, no más que eso. Así que tenes que ir hacia allí, armar todo el equipo y esperar en el tiempo exacto para hacer la foto, porque si te tardas un segundo, te lo perdiste. Esto implica mucha planificación, y a veces voy sólo o acompañado por mi hijo. Hay páginas que te informan en un radio de hasta 240 kilómetros alrededor de dónde estés, de cuándo se van a producir tránsitos frente al Sol o la Luna, la hora exacta y de qué tamaño se va a dar, si es favorable o no. Entonces, con google map, buscas el corredor para ver dónde podes instalar los equipos, y generalmente busco que haya una casa de campo o algún tambo donde pueda ir y pedir permiso, ya que tengo que llevar el telescopio, la montura, la notebook, la cámara astronómica que se conecta a la notebook. Una vez que llegas, en 30 o 40 minutos chequeas que todo funcione bien y necesitás estar ahí en ese medio segundo. Si bien la estación espacial orbita a 400 kilómetros de altura aproximadamente, para que se vea mucho mejor y más grande siempre se recomienda sacar fotos cerca del mediodía, donde el Sol está lo más alto posible. Y cuando es frente a la Luna, esta planificación de hace de noche. Igualmente, he sacado fotos de eclipses, quedan registrados el paso de los meteoros y de un cometa que saqué en Rafaela en 2007, uno de los más importantes que pasó en los últimos 40 años”.

Haciendo mención de la primera vez que la NASA lo premió, Eduardo nos contó que “fue una emoción muy grande, porque uno de mis sueños, dentro de la astrofotografía, era tener algún día un APOD de la NASA. Y se dio mucho más rápido de lo que pensaba, y más si te eligieron 2 veces en 2 semanas. De todas maneras, esta gente te informa antes de ser publicada tu registro, mandándote un mail de cómo va a quedar la publicación. Y a los pocos días, me llegó otro mail con la segunda elección que se publicó este lunes. Otro sueño que me gustaría cumplir también es conocer precisamente todo lo que es la NASA, sería algo sensacional”.



LAS 2 APOD

“La primera vez fue con el tránsito de la ISS frente al Sol, pasando unos kilómetros de la localidad de Vila, una foto rara, de medio segundo, donde se ve que casi no había actividad solar, ya que está en un mínimo histórico. Lo único que manchaba al Sol era el paso de la estación espacial y esto fue lo que destacó la NASA. Y la segunda vez una foto en alta resolución que muestra una parte de la superficie de la Luna en la que se destaca los cráteres Langrenus y Petavius. Es un mosaico compuesto por 6 imágenes, y para cada imagen, capturé 5000 cuadros para posteriormente procesar los mejores y obtener la imagen final. Tuve que sacar 30.000 imágenes para poder lograr esto. Por ahí lo que te juega en contra es la atmósfera, que se mueve continuamente”, explicó detalladamente Eduardo en referencia a sus logros.

Por otro lado, los trabajos de Schaberger son muy seguidos por la gente en las redes sociales, algo que también lo reconforta y mucho. “Hay mucha gente de acá y de la zona que me conoce por estas menciones, ya que han sido publicadas en varios medios del mundo, a través de las redes sociales, ya sea por Instagram o Facebook. Por ejemplo, la foto de la estación espacial cruzando por el Sol, en el facebook de la NASA ha sido compartida unas 1300 veces por instituciones, grupos de estudios de idiomas muy raros, observatorios. Te da una alegría inmensa ver todo eso y me alienta a seguir esforzándome, trabajando para reflejar en mis fotos las maravillas de nuestro universo. Agradezco a todos por este medio sus comentarios y su continuo apoyo hacia mi trabajo”.