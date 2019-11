En esta columna, en los últimos tiempos, hemos abordado diferentes temas que preocupan no solamente a determinadas regiones, sino en algunos casos a todo el planeta.

Hicimos referencia a los incendios forestales y a las inundaciones, pero también nos ocupamos del hambre y de la pobreza.

El medio ambiente, en su momento, nos permitió adoptar una postura definida y fijamos nuestra posición sobre el particular.

Hoy, queremos ocuparnos del calentamiento global, que se manifiesta a partir de una variación climática que ya nadie puede desconocer a esta altura de las circunstancias.

Todos los esfuerzos que se han realizado, a partir de tareas de concientización, no arrojaron hasta el momento los resultados esperados, según lo reconoció en un reciente informe nada menos que las Naciones Unidas.

Esas conclusiones surgieron luego de un encuentro de líderes mundiales, en el que se constataron varias ausencias significativas, en una clara muestra de una falta absoluta de compromiso de los países que gobiernan.

El portugués António Guterres, secretario general de la ONU, ha expresado su preocupación tras recibir los datos que fueron elaborados por la Organización Meteorológica Mundial.

Son tan contundentes los números que encendieron todas las alarmas, tanto que se afirmó en su momento que en el período comprendido entre 2014 y 2019 se registraron las temperaturas más elevadas de toda la historia.

El funcionario señaló, por ejemplo, que "en Chile se produjo la megasequía más grande de los últimos 50 años y en Bolivia se está atravesando la peor crisis de falta de agua en 25 años", en una referencia destinada exclusivamente a países sudamericanos.

Guterres advirtió en su momento a los gobiernos que no participaron de la cumbre, que al menos tendrían que considerar la posibilidad de trabajar con firmeza en busca de soluciones a ese problema global, que se refleja en datos estadísticos muy concretos.

El calentamiento global, como se expresó previamente, aumentó 0,2ºC en los últimos cuatro año, lo que equivale a un 20 por ciento en comparación con el mismo período anterior.

Los analistas sostienen que ese fenómeno responde a las emisiones de carbono, que tuvieron un significativo crecimiento, fácilmente comprobable por la gran cantidad de gas que ingresó a la atmósfera.

Pero debe tener en cuenta otro datos que no es menor y está relacionado con el aumento del nivel del mar, causado justamente por las altas temperaturas.

Tomando como referencia inicial el año 1993, el incremento fue de 3,2 mm de promedio cada 12 meses, una cifra que trepó a los 5 milímetros por año desde mayo de 2014 a igual mes de 2019.

Un hecho sorprendente y muy comentado, es el que se observó en Groenlandia, donde las capas de hielo vienen reduciendo considerablemente su superficie, al igual que en la Antártica.

La extensión de las masas de hielo marino registraron sus cifras más bajas en cuatro años seguidos, también entre 2015 y 2019, derritiéndose al menos seis veces más que en períodos que hasta entonces se consideraban normales.

Por el aumento del nivel del mar, las últimas tormentas tropicales provocaron importantísimas pérdidas materiales y se cobraron víctimas en algunos lugares que están más expuestos, como República Dominicana, Haití y Bahamas.

También hay que tener en cuenta lo que ocurre con los océanos y en ese aspecto la amenaza es muy grande, porque el cambio climático, que causa un exceso de calor, termina afectando el comportamiento de las aguas.

Está claro, por todo lo expresado, que las catástrofes naturales son cada vez más devastadoras por la intensidad de esos fenómenos meteorológicos, que hoy se extienden a regiones que hasta poco tiempo atrás parecía estar resguardadas.

El documento es tan contundente, que un grupo de jóvenes de Gran Bretaña, iniciaron una campaña global con un lema que define la preocupación de ellos, que también es la de todo el planeta: "Si no empezamos ya mismo a cuidar la Tierra, muy pronto moriremos".

Durante esa cumbre desarrollada en Nueva York, que curiosamente no tuvo la adhesión del país anfitrión, Estados Unidos, la que tomó con fuerza la bandera de los ambientalistas fue la joven sueca Greta Thunberg, que con solo 16 años, pronunció un mensaje conmovedor en la mismísima asamblea de las Naciones Unidas, antes de convocar a una multitud en Montreal.

Greta, hoy sigue llevando adelante su campaña en diferentes países de Europa, con una voluntad inquebrantable, pero en una lucha desigual contra los más poderosos.

Con una autoridad y firmeza que sorprenden, la adolescente expresó: "la gente quiere soluciones, compromisos y acciones; espero que se de a conocer planes significativos para reducir drásticamente las emisiones durante la próxima década y alcanzar la neutralidad de carbono en el año 2050".

¿Alcanzará con su prédica o la conducta de la humanidad seguirá castigando al medio ambiente como lo viene haciendo en los últimos tiempos? El futuro será testigo.

Por ahora, Greta sigue con su intento de cambiar el rumbo, pero nadie puede asegurar que podrá lograrlo, al margen de las protestas multitudinarias que se dieron luego de sus llamados en los diferentes países que viene recorriendo.