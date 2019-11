Se entregó el exgerente prófugo de la mutual Policiales 16 de noviembre de 2019 Redacción Por ESTAFA DE LA MUTUAL EN ALTOS DEL CHIPION

Alrededor de las 13.00 de ayer, se entregó a la Justicia el exgerente de la Asociación Mutual Cooperativa Altos de Chipión, Lucas Priotti, quién había desaparecido luego de haberse consumado una importante defraudación con fondos de los ahorristas, que según publicó LA OPINION en base a información de la agencia Noticias Argentinas llegaría a los 30 millones de pesos y habría alcanzado a unos 500 ahorristas de la zona este de la provincia de Córdoba.

El Dr. Alejandro Figueroa Alcorta, abogado de Priotti, afirmó por Radio Belgrano de Suardi que su defendido tiene la voluntad de colaborar para esclarecer el caso, declarando las veces que sean necesarias y presentando toda la documentación que le requieran.

"Priotti es consciente de la gravedad de la situación, porque entre los danmificados hay amigos y familiares. Mi defendido nunca se llevó el dinero, eso es falso", cerró Figueroa Alcorta.

El miércoles, y luego de varios allanamientos, también fueron detenidos: César Gorgerino (86), Delcar, Adrián y Julio (hijos de César) y Lucía (hija de Delcar).

César se encuentra con prisión domiciliaria en Altos de Chipión, en tanto sus hijos están detenidos en Morteros.

El abogado de la familia, Dr. Rubén Cafaratta, manifestó por Radio Belgrano que la detención dispuesta por el fiscal Bernardo Alberione "es un despropósito" ya que nunca entorpercieron la investigación ni hay riesgo de que vayan a fugarse.

"Espero que la próxima semana queden todos libres porque no hay ninguna prueba en contra de mis defendidos", concluyó el abogado.

Los Gorgerino conforman una sociedad, propietaria de un supermercado, un lubricentro, una empresa agropecuaria y cientos de hectáreas de campos. Todo era administrado por Lucas Priotti.

La Justicia sospecha que parte de los fondos que faltan en la Mutual habrían sido desviados por el ex gerente a la sociedad.



"SOMOS VÍCTIMAS DE

PRIOTTI, NOS ENGAÑÓ"

Por otra parte, según lo publicado por El Periódico de San Francisco, la familia Gorgerino, propietaria de la mutual de Altos de Chipión rompió el silencio, y aseguró que fueron víctimas de una defraudación del exgerente de la mutual. Además, señalaron que les llama la atención que la presunta estafa "no haya generado ningún tipo de responsabilidad" en los directivos de la mutual.

Tras la detención de cinco de sus integrantes por su presunta vinculación con el caso de la estafa en la mutual de Altos de Chipión, la familia Gorgerino habló con El Periódico y aseguró que fueron víctimas del ex gerente de la mutual, Lucas Priotti: "El nos engañó abusando de nuestra confianza y la buena fe. Nos generó un problema económico gigantesco", detalló María Noel Gorgerino, hija de uno de los detenidos, quien aseguró que se manifestaba en nombre de toda la familia.

"Quiero aclarar que somos víctimas de Lucas Priotti, él nos engañó abusando de nuestra confianza y la buena fue. Nos generó un problema económico gigantesco, motivo por el cual estamos atravesando un concurso de acreedores, y a su vez haciendo malabares para no despedir a ninguna de las 100 personas que están trabajando en nuestra empresa", señaló la joven, hija de Julio Gorgerino.

Para la mujer, no solamente su familia resultó afectada "sino todo el pueblo que confió en la mutual".

"Si esta situación no se esclarece no es 100 personas, son 100 familias las que van a perder su trabajo y todo por una irregularidad de una sola persona, que aprovechándose de que el pueblo es chico, de que todos nos conocemos, y de la enorme confianza que existía con nuestra familia, con la gente de la mutual y con los vecinos de Altos de Chipión, todos quedamos enganchados y fuimos estafados", agregó.



APUNTÓ CONTRA

LOS DIRECTIVOS

María Noel Gorgerino apuntó también contra posibles responsabilidades de las autoridades de la mutual de Altos de Chipión y no solo de Priotti, y dejó entrever que los directivos podrían tener algún tipo de "arreglo".

"Lo que llama poderosamente la atención es que esta defraudación de Lucas Priotti no haya generado ningún tipo de responsabilidad en los demás integrantes y autoridades de la mutual. Porque si él, siendo un empleado, un gerente, ocasionó tanto problema, entonces los demás miembros de la mutual tendrían que estar en una situación mínimamente similar a la de mi familia, salvo que ellos hayan hecho algún otro arreglo con alguien.

"La responsabilidad de la mutual por el dinero que falta en Altos de Chipión es de todo el directorio y auditores y no de una sola persona", resumió Gorgerino.

Tras conocer la detención de Priotti, quien se entregó este viernes, la joven manifestó que ahora esperan que "se esclarezca el panorama y la verdad salga a la luz".

"Lo único que pido, por el dolor y el daño que nos está causando, es que diga la verdad y que la Justicia actúe como debió actuar desde un principio para que mi familia pueda conseguir la libertad", explicó.