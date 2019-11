La UTN Rafaela realizó su XXII acto de colación en el Cine Belgrano Locales 16 de noviembre de 2019 Redacción Por Fueron 109 los graduados de 14 carreras de pre grado, grado y posgrado, quienes a través de un juramento sellaron su compromiso profesional y recibieron sus diplomas. Participaron del acto autoridades de la institución, funcionarios locales y referentes de otras casas de estudio.

FOTO JORGE BARRERA CON MUCHA ALEGRÍA.

La Facultad Regional Rafaela perteneciente a la Universidad Tecnológica Nacional, realizó un nuevo acto de colación de grados con 109 egresados que lograron culminar un proceso educativo obteniendo sus diplomas.

De la Facultad Regional Rafaela, estuvieron presentes el Decano, Ing. Oscar David; los directores de los Departamentos, materias básicas y de las especialidades; los coordinadores de las carreras cortas; los directores de las carreras de posgrado; miembros del consejo directivo y de los consejos departamentales, secretarios y colaboradores de la gestión; cuerpo docente, personal no docente y alumnos. Además representantes de la Asociación de Docentes: el presidente de FAGDUT Rafaela, Ing. Sergio Sara; representantes de la Asociación No Docente: Técnica Adriana Lentore; y en representación del Centro de Estudiantes su Presidente, Alejandro Pérez.

Además estuvieron presentes representantes de los colegios de graduados y de las asociaciones de profesionales, miembros de instituciones civiles y de empresas de la ciudad, que mantienen una estrecha y cada vez más afianzada relación con las actividades de la Universidad.

“El poder presentar a los nuevos graduados nos colma de satisfacción y como siempre es realmente primero una alegría para nosotros y nos da gusto hacerlo. Por otro lado la presentación de los graduados con este número importante es además un aporte que hacemos desde nuestra casa de estudios ya que van a interactuar en la región y van a estar trabajando. Siempre es muy grato presentar a quienes han hecho el esfuerzo de terminar una carrera”, expresó David.

Al referirse al impacto que pudo haber generado la crisis actual, en la UTN Rafaela, el Decano dijo que en lo que a la facultad refiere fue un año bueno en donde no han notado desde lo académico e institucional y desde las actividades que allí se planifican repercusiones negativas. Incluso David destacó que fue un año intenso, con muchos Congresos que eligieron como anfitriona a la Facultad Regional Rafaela.

“Igualmente no estuvimos ajenos a los problemas presupuestarios y a los grandes inconvenientes que surgieron a partir del aumento de servicios, pero la Facultad tiene una inserción importante en el medio y eso le permitió llegar bien a fin de año”, señaló.



EXPECTATIVAS POR LA

GOBERNACIÓN DE OMAR PEROTTI

Al ser consultado el Ing. David sobre el cambio de gobierno provincial y las expectativas porque un rafaelino sea el nuevo Gobernador, destacó la amistad que lo liga a Perotti.

“Nosotros tenemos muchas expectativas de que se siga apostando a la ciencia, tecnología e innovación. Estoy seguro que vamos a poder interactuar directamente ya que las facultades de la provincia tienen un Consejo donde nos reunimos y tenemos contacto directo con las autoridades provinciales. De hecho pretendemos que esa relación se profundice, además hay una relación personal con el nuevo gobernador. Pero lo más importante es el diálogo que permite que los proyectos se puedan concretar y se haga más fluida la gestión.