Nueva jornada de violentas manifestaciones en Chile Internacionales 15 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 15 (NA).- Una multitud se congregó ayer en el centro de Santiago de Chile para manifestarse en la Plaza Italia en reclamo de una nueva Constitución y por el aniversario del asesinato del líder y comunero mapuche, Camilo Catrillanca, quien hace un año fue baleado durante un operativo de fuerzas policiales.

Al igual que en las jornadas anteriores, se registraban choques entre los manifestantes y efectivos de Carabineros, que intentaban dispersar a los presentes. En diálogo con la radio local Cooperativa, Marcelo Catrillanca, padre de Camilo, expresó: "Lo que nosotros priorizamos es la vida y por eso es que yo tengo que decirle a la gente que pueda manifestarse con tranquilidad y siempre resguardándose".

Y agregó: "No quisiéramos mañana lamentar la muerte de cualquier muchacho de donde venga, sea mapuche o no mapuche, porque para nosotros sería nuevamente revivir el dolor".

Ya son al menos 22 los fallecidos tras 27 días de protestas y jornadas de extrema violencia luego del estallido social que mantiene en vilo al país.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) afirmó que cinco de las muertes confirmadas se produjeron a manos de agentes del Estado, en tanto que más de seis mil personas fueron detenidas.

Pese a que el Presupuesto 2020 fue aprobado con 67 votos a favor, 40 en contra y 14 abstenciones, la Cámara de Diputados rechazó las normativas que permiten al Ejecutivo endeudarse para financiar la Agenda Social.

Los protestantes reclaman una nueva Constitución que garantice los servicios de educación y salud, entre otras exigencias.

A casi un mes del inicio de las movilizaciones, el gobierno manifestó su intención de avanzar en la iniciativa.

Al anunciar el martes una reforma constitucional, el mandatario chileno, Sebastián Piñera, anticipó que, mientras tanto, reincorporaría oficiales retirados de Carabineros y de la policía de investigaciones para fortalecer la seguridad.

"A pesar de todos los esfuerzos, el orden público ha sido vulnerado y la seguridad ciudadana no ha sido respetada", indicó el presidente al anunciar la convocatoria a los reservistas.

No obstante, la oposición de sus propios funcionarios de Gabinete frenó por el momento la salida de los militares a la calle.

Se estima que las pérdidas ocasionadas por los paros y los 27 días de movilizaciones superarían los 4.000 millones de dólares.

Además, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo señaló que podrían perderse hasta 100.000 empleos, mientras que muchas economías familiares y pequeños y medianos empresarios se han visto fuertemente afectados.

En tanto, el Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria para las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Maule, Araucanía y Metropolitana, además de las provincias de Concepción y Llanquihue.