En Argentina se registran 250.801 establecimientos agropecuarios SUPLEMENTO RURAL 14 de noviembre de 2019 Redacción Por El Censo Nacional Agropecuario que se realizó entre 2017 y 2018, y fue presentado por Jorge Todesca, director del Indec. Se trata del primero que llega a concretarse, después del fallido relevamiento de 2008.

FOTO ARCHIVO ESTABLECIMIENTO AGROPECUARIO. Se contabilizan 250.801 en todo el país.

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec) informó la existencia de 250.801 explotaciones agropecuarios (EAP) en el país, durante la presentación de los datos preliminares del Censo Agropecuario 2018, el primero que se logró concretar en más de una década, y que reveló un descensos que superó las 83 mil unidades productivas desde 2002.

El relevamiento se realizó sobre una superficie de más de 206,7 millones de hectáreas, de las cuales 157 millones correspondieron a explotaciones agropecuarias.



LA PRESENTACION

Este censo, que se realizó entre 2017 y 2018 y fue presentado por Jorge Todesca, director del Indec, acompañado por Hernán Lacunza -ministro de Hacienda de la Nación- y Luis Miguel Etchevehere, su colega de Agricultura, Ganadería y Pesca, y se trata del primero que llega a concretarse después del fallido relevamiento de 2008.

Por tal motivo, durante 16 años el país no tuvo estadísticas censuales del sector, ya que el último censo que culminó fue el de 2002, cuando se relevaron 333.533 explotaciones agropecuarias, por lo que la caída fue de más de 83.000 de unidades productivas.



PALABRA DE TODESCA

"El censo del 2008 por el conflicto entre el Gobierno y el sector agropecuario fue incompleto, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Esa es una brecha muy profunda e incomprensible", indicó Todesca en la sala de conferencias del Palacio de Hacienda.

Tras la obtención de los resultados, "la impresión que uno tiene es que hay una enorme clase media agropecuaria, que es el tejido de todo el sector y que es un desafío al relato, discurso y preconceptos largamente elaborados sobre la estructura del sector agropecuario argentinos", mencionó el titular del Indec.



PALABRA DE LACUNZA

Por otra parte Lacunza, quien reconoció la labor de Todesca frente al organismo y en el censo, consideró al mismo como "emblemático para Argentina" y aseguró que "es una herramienta de trabajo para los privados para sus decisiones de inversión para los gobiernos para desplegar sus políticas sectoriales en base a datos ciertos".



PALABRA DE

ETCHEVEHERE

En tanto, Etchevehere indicó que "hace 16 años que se produjo el último censo que se completó".

TIEMPO DE DETALLES

De acuerdo a información de TodoAgro, del total de más de 250.000 explotaciones relevadas en el presente censo, 222.201 corresponden a EAP con límites definidos, mientras que 22.506 no tienen límites definidos y 6.174 son mixtas.

Dichas EAP en un 84% correspondieron al tipo jurídico de personas humanas, mientras que 11% pertenecieron a personas jurídicas y el 2% a sociedades de hecho no registradas.

En cuanto al régimen de tenencia de la tierra y uso de la misma, 69 por ciento de las EAP son trabajadas por sus propietarios, mientras que 19 por ciento corresponden a arrendamientos.