Cómo prevenir las complicaciones asociadas

La diabetes es una enfermedad crónica en la que se presentan niveles aumentados de glucosa en sangre. Actualmente se estima que esta enfermedad afecta a 4 millones de personas en nuestro país y, dado que es una enfermedad silenciosa, la mitad de ellas no saben que la tienen. Como bien indica su palabra “crónica”, no tiene cura, pero con un seguimiento médico y tratamiento adecuado las personas con diabetes pueden prevenir las complicaciones asociadas. En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra el 14 de noviembre, los especialistas reafirman la importancia de acudir al médico para prevenir riesgos asociados como insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal tan frecuentes en esta enfermedad y que no dan señales hasta etapas muy avanzadas.

Las consecuencias más conocidas de la diabetes son la ceguera, las úlceras de los pies y las amputaciones. Se puede reducir el riesgo de muchas de estas complicaciones si se mantienen los niveles de glucosa controlados. Sin embargo, hay otras consecuencias menos conocidas como la insuficiencia cardíaca y la falla renal, donde el control estricto de los factores de riesgo puede no ser suficiente. Las principales complicaciones de la Diabetes son macrovasculares y microvasculares, las primeras son las cardiovasculares como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, el infarto y el ACV, y las segundas tienen relación con la insuficiencia renal, retinopatía y neuropatía. Las personas con diabetes tipo 2 tienen daño vascular con infarto de miocardio, ACV e insuficiencia cardíaca, indica el Dr. Lucio Criado, presidente de la Sociedad Argentina de Medicina.

Ahora bien, ¿Qué es entonces la insuficiencia cardíaca, tan frecuente en el paciente con diabetes? La insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón de bombear de manera eficiente la sangre para que llegue a los pulmones y resto de los tejidos del cuerpo. Por lo tanto, no se obtiene el oxígeno necesario para el normal funcionamiento de nuestro organismo. Se estima que cerca del 40% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen diabetes y, a la vez, la diabetes acelera la evolución de esta enfermedad. La insuficiencia cardíaca es 2,5 veces más frecuente en hombres y 5 veces más frecuente en mujeres con diabetes comparados con las personas sin diabetes. Los síntomas de la insuficiencia cardíaca pueden confundirse con otras patologías por lo que es importante, si uno tiene diabetes, no esperar a tener síntomas sino consultar al médico para prevenirla.

¿Y qué significa tener falla o insuficiencia renal crónica? Es otra de las complicaciones muy frecuentemente asociadas a la diabetes tipo 2, y se caracteriza por la pérdida progresiva de la función renal que genera que no se filtren correctamente las toxinas y otras sustancias de desecho de la sangre. En las etapas finales de la falla renal, se requiere alguna forma de tratamiento sustitutivo de la función renal a través de lo que se conoce como diálisis o un trasplante renal. “Las manifestaciones clínicas que pueden presentarse en las etapas iniciales suelen ser inespecíficas, como el cansancio, que, al hacerse cotidiano, produce una adaptación y, por lo tanto, el paciente no lo identifica como un problema de salud. Por ello, es crucial para el paciente con diabetes consultar cómo prevenir este riesgo tan frecuente para evitar que se manifieste la falla renal y avance con el tiempo a una insuficiencia renal severa, indica el Dr. Augusto Lavalle Cobo, miembro del Consejo de Cardiometabolismo de la Sociedad Argentina de Cardiología.

La prevención es siempre el factor más importante en toda enfermedad. Recomendamos a la población en general tener hábitos de vida saludable sostenidos en el tiempo, siempre de la mano de un asesoramiento profesional médico y correcto tratamiento de la diabetes, sostiene la Dra. Graciela Fuente, presidente de la Sociedad Argentina de Diabetes. Por otro lado, se recomienda realizar análisis de sangre, orina, electrocardiograma y ecocardiograma además del control de glucosa para identificar este tipo de complicaciones, agrega el Dr. Augusto Lavalle Cobo.

Las Asociaciones de Pacientes juegan un rol clave en el apoyo a las personas que viven con diabetes. Desde el año 2001, la Asociación para el Cuidado de la Diabetes en Argentina (CUI.D.AR) trabaja en favor de niños, jóvenes y adultos con diabetes para minimizar el impacto de esta condición en sus vidas, indica Liliana Tieri, Directora y Fundadora de la Asociación. CUI.D.AR desarrolla actividades educativas e informativas, de contención, apoyo y defensa de los derechos. Su intervención repercute en la calidad del tratamiento, en la educación del entorno familias y escolar, en el mejor acceso a mejores cuidados y en el bienestar general de la persona con esta condición crónica, y su familia., agrega.









Actividades gratuitas en el marco del Día Mundial de la Diabetes





El laboratorio AstraZeneca a través de la campaña de concientización #MásQueGlucosa realizó actividades gratuitas en las ciudades de Rosario, Mendoza y Córdoba con un trailer brindando información sobre los riesgos de complicaciones no visibles en el corazón y riñones con propuestas innovadoras audiovisuales, gráficas y actividades lúdicas.

En la Ciudad de Buenos Aires estas actividades se llevarán a cabo el jueves 14/11 junto con Fundación Favaloro en Av. Belgrano 1746 de 9:00 a 13:00 hs. Allí podrán realizarse un control de la glucosa, se brindará información nutricional y de la prevención de los factores de riesgo asociados a la diabetes, y también habrá asistencia médica. Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público en general. El viernes 15/11 el camión estará de 12:00 a 17:00 hs. en Parque Centenario (Av. Díaz Vélez 1414),



La campaña busca concientizar sobre la importancia de la prevención de las complicaciones cardiovasculares y renales de la diabetes, que van mucho más allá del control estricto de los niveles de glucosa en sangre. En www.masqueglucosa.com.ar pacientes, familiares y profesionales de la salud podrán informarse sobre estas complicaciones poco conocidas, además de encontrar consejos nutricionales, de ejercicio y una sección exclusiva con material científico para el profesional de la salud.





Acerca de CUI.D.AR - Asociación para el Cuidado de la Diabetes en Argentina

Es una ONG sin fines de lucro que desde 2001 trabaja en favor de niños, jóvenes y adultos con diabetes para minimizar el impacto de esta condición en sus vidas.



Sociedad Argentina de Medicina

Sociedad científica de médicos que tiene por objetivo contribuir a la formación continua de los profesionales de la salud.



Acerca de Sociedad Argentina de Diabetes

Organización que tiene por objetivo el desarrollo científico y de difusión de la diabetología en Argentina.



Acerca de AstraZeneca

AstraZeneca es una de las compañías farmacéuticas líderes en el mundo, tanto en investigación como en desarrollo, presente en las principales áreas terapéuticas, con fuerte participación y liderazgo en todos los continentes. En Argentina, AstraZeneca, se dedica fundamentalmente a la comercialización y distribución de especialidades farmacéuticas dentro de las cuales posee un portfolio dedicado a las enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas, dando al cuerpo médico un servicio profesional y responsable. www.astrazeneca.com