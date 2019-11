El SEOM había decidido no adherirse a la medida Locales 13 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

La semana pasada el intendente Luis Castellano se reunió en su despacho de Intendencia con el secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM-Rafaela), Darío Cocco, para dialogar sobre la importancia de la generación de consensos que permitan afrontar en conjunto la difícil situación económica que afecta a un amplio sector de la sociedad.

En este marco, el mandatario y el dirigente gremial destacaron que, producto del diálogo permanente y los acuerdos a los que se han arribado, la Municipalidad de Rafaela viene cumpliendo en tiempo y forma con los compromisos salariales y con las actualizaciones de la cláusula gatillo, tal cual establece el acta paritaria firmada este año. Por tal motivo, y contemplando el esfuerzo económico realizado por el Estado local, el plenario de delegados del SEOM acordó no realizar el paro de actividades el día 14 de noviembre en nuestra ciudad.

Si bien ahora FESTRAM está anunciando que no llevará a cabo el paro, por una conciliación obligatoria, vale mencionar que en nuestra ciudad los servicios no se iban a ver afectados en la jornada de mañana.

En un momento difícil, la generación de puentes de diálogo y la apuesta por la construcción de un consenso social que contenga a todos los integrantes de nuestra sociedad, es la conclusión a la que arribaron, finalmente, el Intendente y el titular del gremio de los municipales.