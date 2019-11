Apoderados de jubilados deben registrar su huella Suplemento Jubilados 13 de noviembre de 2019 Redacción Por HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO

ANSeS recuerda que el próximo 31 de diciembre es la fecha límite para que los apoderados de jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) registren su huella dactilar en la entidad bancaria donde perciben los haberes. En la actualidad, ya se encuentran registrados bajo esta modalidad 1.713.648 representantes.

A quienes no realicen el trámite antes de esa fecha se les suspenderá el poder para cobrar que, de todas maneras, podrá renovarse una vez que se haga efectivo el registro dactilar.

El sistema Mi Huella implementado por ANSeS permite reconocer la identidad de las personas a través de la digitalización de las huellas dactilares para facilitar la realización de trámites.

Los apoderados que están percibiendo los haberes como representantes deberán enrolarse en la entidad bancaria en la que cobran. Si el banco no dispone de lector de huellas, la persona deberá acercarse a una oficina de ANSeS con su DNI, previa solicitud de turno al teléfono 130 (gratuito desde teléfonos fijos), o bien desde www.anses.gob.ar, sección Accesos Rápidos, Turnos, Mi Huella, Mi Huella - Enrolamiento.